Європа має бути за столом будь-якого формату перемовин, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості участі європейських країн у дипломатичних переговорах щодо завершення війни та заявив, що Україна розраховує на гарантії безпеки як від США, так і від Європи.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Що відомо?
Зеленський зауважив, що завдання країн Європи - не лише допомагати фінансово, але й бути частиною дипломатичного переговорного процесу.
"Передусім європейці – не тільки американці – на рівні дипломатів мають контакти з Росією. Тож Європа дуже важлива за столом перемовин, і ми розуміємо, що це для нас принципово. Тому зрозуміло, що вони повинні бути за столом будь-якого формату перемовин", - пояснив президент
Україна планує бути частиною Євросоюзу, і саме від Європи залежить її членство, сказав глава держави.
"Тому для нас вони важливі, адже ми бачимо життя своєї країни не тільки під час війни, а й після війни, якомога швидше. Коли почнеться процес відновлення нашої держави", - пояснив він.
За словами президента, для завершення війни Україна потребуватиме гарантій безпеки як від США, так і від європейських країн. Тож Європа, як зазначив він, уже була присутня під час перемовин у Києві з американською делегацією на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 6 вересня.
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Хоча, основні гравці в переговорах для миру-це лідери Штатів і Китаю,а з ними він не зовсім дружить.
де балітстика та антібалістика, про корупцію ані слова.
Мабуть тому що зовсім погано зі зброєю.