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Новини Мирні перемовини
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Європа має бути за столом будь-якого формату перемовин, - Зеленський

Роль Європи у мирних перемовинах: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості участі європейських країн у дипломатичних переговорах щодо завершення війни та заявив, що Україна розраховує на гарантії безпеки як від США, так і від Європи.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

Зеленський зауважив, що завдання країн Європи - не лише допомагати фінансово, але й бути частиною дипломатичного переговорного процесу.

"Передусім європейці – не тільки американці – на рівні дипломатів мають контакти з Росією. Тож Європа дуже важлива за столом перемовин, і ми розуміємо, що це для нас принципово. Тому зрозуміло, що вони повинні бути за столом будь-якого формату перемовин", - пояснив президент

Україна планує бути частиною Євросоюзу, і саме від Європи залежить її членство, сказав глава держави.

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"Тому для нас вони важливі, адже ми бачимо життя своєї країни не тільки під час війни, а й після війни, якомога швидше. Коли почнеться процес відновлення нашої держави", - пояснив він.

За словами президента, для завершення війни Україна потребуватиме гарантій безпеки як від США, так і від європейських країн. Тож Європа, як зазначив він, уже була присутня під час перемовин у Києві з американською делегацією на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 6 вересня.

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Автор: 

Європа (1948) Зеленський Володимир (26906) перемовини (3855)
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Топ коментарі
+5
Буде Європа за столом переговорів,скаже що недостатньо, потрібна ще напр.Бразилія, лиш би затягувати процес.
Хоча, основні гравці в переговорах для миру-це лідери Штатів і Китаю,а з ними він не зовсім дружить.
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08.09.2026 13:28 Відповісти
+4
все більше Зеля каже про перемовини,

де балітстика та антібалістика, про корупцію ані слова.
Мабуть тому що зовсім погано зі зброєю.
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08.09.2026 13:28 Відповісти
+2
Переговорів про що? Переговорів з ким? Кончане
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08.09.2026 13:22 Відповісти

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