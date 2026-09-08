Європа має бути за столом будь-якого формату перемовин, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості участі європейських країн у дипломатичних переговорах щодо завершення війни та заявив, що Україна розраховує на гарантії безпеки як від США, так і від Європи.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Зеленський зауважив, що завдання країн Європи - не лише допомагати фінансово, але й бути частиною дипломатичного переговорного процесу.

"Передусім європейці – не тільки американці – на рівні дипломатів мають контакти з Росією. Тож Європа дуже важлива за столом перемовин, і ми розуміємо, що це для нас принципово. Тому зрозуміло, що вони повинні бути за столом будь-якого формату перемовин", - пояснив президент

Україна планує бути частиною Євросоюзу, і саме від Європи залежить її членство, сказав глава держави.

Читайте також: США розглядають можливість деескалації між Україною та РФ упродовж зими, - Зеленський

"Тому для нас вони важливі, адже ми бачимо життя своєї країни не тільки під час війни, а й після війни, якомога швидше. Коли почнеться процес відновлення нашої держави", - пояснив він.

За словами президента, для завершення війни Україна потребуватиме гарантій безпеки як від США, так і від європейських країн. Тож Європа, як зазначив він, уже була присутня під час перемовин у Києві з американською делегацією на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 6 вересня.

Також читайте: Каллас попередила про ризики для Європи: політичні сили ігнорують російську загрозу