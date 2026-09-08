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Новости Мирные переговоры
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Европа должна быть за столом переговоров любого формата, - Зеленский

Роль Европы в мирных переговорах: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность участия европейских стран в дипломатических переговорах по прекращению войны и заявил, что Украина рассчитывает на гарантии безопасности как со стороны США, так и со стороны Европы.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Что известно?

Зеленский отметил, что задача стран Европы — не только оказывать финансовую помощь, но и участвовать в дипломатическом переговорном процессе.

"Прежде всего, европейцы — не только американцы — на уровне дипломатов поддерживают контакты с Россией. Поэтому Европа очень важна за столом переговоров, и мы понимаем, что это для нас принципиально. Поэтому понятно, что они должны быть за столом переговоров любого формата", — пояснил президент

Украина планирует стать частью Евросоюза, и именно от Европы зависит ее членство, сказал глава государства.

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"Поэтому для нас они важны, ведь мы видим жизнь своей страны не только во время войны, но и после войны, как можно скорее. Когда начнётся процесс восстановления нашего государства", — пояснил он.

По словам президента, для завершения войны Украине потребуются гарантии безопасности как от США, так и от европейских стран. Поэтому Европа, как отметил он, уже присутствовала во время переговоров в Киеве с американской делегацией во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 6 сентября.

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Европа (2452) Зеленский Владимир (25753) переговоры (6017)
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Топ комментарии
+5
Буде Європа за столом переговорів,скаже що недостатньо, потрібна ще напр.Бразилія, лиш би затягувати процес.
Хоча, основні гравці в переговорах для миру-це лідери Штатів і Китаю,а з ними він не зовсім дружить.
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08.09.2026 13:28 Ответить
+4
все більше Зеля каже про перемовини,

де балітстика та антібалістика, про корупцію ані слова.
Мабуть тому що зовсім погано зі зброєю.
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08.09.2026 13:28 Ответить
+2
Переговорів про що? Переговорів з ким? Кончане
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08.09.2026 13:22 Ответить

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