Каллас предупредила о рисках для Европы: политические силы игнорируют российскую угрозу
Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас предупредила о рисках для Европы в связи с усилением политических сил, которые не видят российской угрозы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Каллас заявила на пресс-конференции в Вильнюсе, цитирует BNS.
Заявление прозвучало на фоне победы ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт.
Каллас предупредила об опасности игнорирования угроз
После встречи с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом Каллас заявила, что диверсии и другие гибридные угрозы приближаются к Европе.
По ее словам, в то же время в странах континента набирают популярность политические силы, которые не уделяют достаточного внимания этой опасности.
"В то же время партии, которые в определенном смысле не видят этой угрозы и говорят, что мы не должны ничего с этим делать, потому что это не наше дело, укрепляют свои позиции", — сказала Каллас.
Дипломатка выразила обеспокоенность тем, что такая ситуация может повлиять на готовность Европы противостоять гибридным атакам.
В то же время Каллас отметила, что победа "Альтернативы для Германии" на земельных выборах является внутренним делом Германии.
В Саксонии-Анхальт победила АдН
Каллас также отметила, что Европа может столкнуться с ситуацией, когда она сделала недостаточно для защиты от возможных угроз.
"Поэтому я просто боюсь, что мы можем проснуться в ситуации, когда мы сделали недостаточно, чтобы отразить угрозы и защититься. Однако, конечно, сами немцы, демократическая страна, должны сделать свой выбор", — подчеркнула она.
Ранее результаты выборов в земельный парламент Саксонии-Анхальт подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии".
В то же время ХДС канцлера Фридриха Мерца потеряет более половины депутатов в парламенте этой восточногерманской земли.
Мерц назвал результат выборов самым тяжелым поражением для своей партии за десятилетие и заявил, что продолжит курс реформ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль