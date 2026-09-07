Каллас после визита Уиткоффа и Кушнера в Киев: Россия не готова к миру
Кая Каллас заявила, что Россия не демонстрирует реальной готовности к миру после визита американских спецпредставителей в Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом главный дипломат ЕС заявила на пресс-конференции во время визита в Литву, которую цитирует LRT.
Каллас надеется на выводы американских переговорщиков
Каллас прокомментировала визит спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев 6 сентября.
Она обратила внимание на то, что в течение трех дней пребывания американского спецпредставителя в Киеве российские войска не обстреливали украинскую столицу.
"Я рада видеть, что специальный посланник впервые посетил и Киев. Для украинцев это означает, что в течение трех дней гражданское население не подвергалось обстрелам. Это был положительный результат этого визита", — заявила Каллас.
По ее словам, Уиткофф и Кушнер ранее несколько раз посещали Россию. Каллас выразила надежду, что во время поездки в Украину американские представители увидели ситуацию на месте и сделали соответствующие выводы относительно готовности России завершить войну.
Главный дипломат ЕС не видит уступок со стороны Москвы
Каллас заявила, что пока не видит признаков заинтересованности России в установлении мира.
"Надеюсь, что они услышали о том, какова ситуация на месте, и что это показало им: Россия на самом деле не готова к миру. Наоборот, когда они теряют инициативу на земле — они бомбят мирных жителей с воздуха. Пока мы не видим признаков того, что Россия заинтересована в мире. Они не пошли ни на одну уступку, на которую могли бы пойти", — подчеркнула главная дипломатка ЕС.
Визит посланников Трампа в Украину
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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