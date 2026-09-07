"Слуга народа" Мережко: Не стоит ждать прорыва в переговорах после визита Уиткоффа и Кушнера

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко сУВиткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

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Низкая компетентность и бизнес-подход

Мережко признался, что был потрясен уровнем дипломатической некомпетентности спецпосланников.

"Я выслушал их заявления и увидел людей, у которых нет ни дипломатического опыта, ни необходимых знаний. Я не думаю, что они вообще что-то знают об Украине — например, читали что-то о нашей истории. Это люди из другого мира — из мира бизнеса. На мой взгляд, они довольно неподготовлены. Но ведь они ничего не решают. Решает только Трамп. Однако вопрос даже не в президенте Америки, а в том, что Путин не хочет заканчивать войну. Он продолжает настаивать на своих абсурдных требованиях. В частности, относительно отвода украинских войск из Донецкой области. Для нас это абсолютно неприемлемо. Этого не будет. Это понятно. Путин это тоже понимает, поэтому будет и дальше пытаться дискредитировать нас в глазах Трампа. Он же не отказывается от своей основной цели — уничтожения нас как государства. Со стороны Путина нет ни намерения серьезно вести переговоры, ни желания какого-либо компромисса", — отметил народный депутат и добавил: "А вот нашу политику и стратегию я считаю правильными. С одной стороны, мы продолжаем "deep strikes" — уничтожение российской военной машины. Это абсолютно уместно, ведь, по крайней мере, ускоряет те же переговоры. С другой — мы продолжаем вести дипломатическую и политическую работу и стараемся сделать так, чтобы Путину не удалось дискредитировать нас в глазах Трампа или создать какой-то повод для того, чтобы Трамп отказался от помощи Украине", — сказал нардеп.

Визит в Киев - это позитивный шаг

По мнению председателя комитета, сложилась довольно неловкая ситуация, когда Уиткофф уже восемь раз был в Москве и ни разу в Киеве, поэтому спецпосланцы должны были наконец-то приехать сюда.

"То есть позитив в том, что они наконец приехали. Возможно, они будут менее склонны смотреть на мир через призму российских нарративов. Возможно, нет. Мне сейчас трудно сказать. Но такой шанс есть. То есть позитив в том, что они приехали, увидели реальную ситуацию, а не только Москву и гостеприимство Путина. Это плюс. Но, с другой стороны, здесь может быть минус, ведь сейчас они могут сказать: "Видите, мы справедливо относимся ко всем. Мы побывали не только в Москве, но и в Киеве", и после этого снова ездить только в Москву", — отметил Мережко.

Настроение спецпосланников в Киеве и Москве

Политик также обратил внимание, что на встрече в Кремле спецпосланцы были в хорошем настроении, а в Киеве вели себя более сдержанно.

"Это и есть аргумент и доказательство дипломатической непрофессиональности Уиткоффа. Потому что было очень заметно, насколько он радуется Путину, насколько восхищается кремлевским диктатором. Кремль ведь не случайно выпустил это видео. В политике и дипломатии важно иметь "покер-фейс". А здесь как раз человек не является дипломатом. У него нет соответствующих знаний и опыта. И это было очень показательно. Это как раз аргумент, к большому сожалению, что он не является здесь таким эффективным профессиональным дипломатом. Конечно, это плохо. Он мыслит как бизнесмен. Уже думает, что хочет написать мемуары и заработать на этом деньги, выпустив бестселлер, например: "Как я вел переговоры с Путиным". Это такой сугубо деловой, а не дипломатический подход", — добавил он.

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Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры длились более трех часов.

Визит посланников Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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