"Слуга народу" Мережко: Чекати прориву в переговорах після візиту Віткоффа і Кушнера не варто

Голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Мережко вважає, що не варто очікувати прориву у перемовинах після візиту до Києва спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.

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Низька компетенція та бізнес-підхід

Мережко зізнався, що був вражений рівнем дипломатичної некомпетентності спецпосланців.

"Я послухав їхні заяви і побачив людей, які не мають ні дипломатичного досвіду, ні необхідних знань. Я не думаю, щоб вони щось знали взагалі про Україну – наприклад, щось читали про нашу історію. Це люди з іншого світу – зі світу бізнесу. Як на мене, вони доволі непідготовлені. Але ж вони нічого не вирішують. Вирішує тільки Трамп. Однак питання навіть не в президенті Америки, а в тому, що Путін не хоче закінчувати війну. Він продовжує наполягати на своїх абсурдних вимогах. Зокрема, стосовно відведення українських військ з Донецької області. Для нас це абсолютно неприйнятно. Цього не буде. Це зрозуміло. Путін це розуміє теж, тому намагатиметься й далі дискредитувати нас в очах Трампа. Він же не відмовляється від своєї основної мети - знищення нас, як держави. З боку Путіна немає ані наміру серйозно вести перемовини, ані бажання якогось компромісу", - зауважив нардеп і додав: "А от нашу політику й стратегію я вважаю правильними. З одного боку, ми продовжуємо "deep strikes" – знищення російської воєнної машини. Це абсолютно доречно, адже принаймні прискорює ті ж перемовини. З іншого - ми продовжуємо вести дипломатичну та політичну роботу і намагаємося зробити так, щоб Путіну не вдалося дискредитувати нас в очах Трампа або створити якийсь привід для того, щоб Трамп відмовився від допомоги Україні", - сказав нардеп.

Візит до Києва - це позитивний крок

На думку голови Комітету, склалася доволі незручна ситуація, коли Віткофф вже вісім разів був у Москві, і жодного разу в Києві, тож спецпосланці мали нарешті сюди приїхати.

"Тобто позитив у тому, що вони нарешті приїхали. Можливо, будуть менш схильними до того, щоб дивитися на світ через призму російських наративів. Можливо, ні. Мені важко зараз сказати. Але шанс такий є. Тобто позитив у тому, що вони приїхали, побачили реальну ситуацію, а не тільки Москву та гостинність Путіна. Це плюс. Але, з іншого боку, тут може бути мінус, адже зараз вони можуть сказати: "Бачите, ми справедливо ставимося до всіх. Ми побували не тільки в Москві, а й у Києві", і після цього знову їздити лише до Москви", - зазначив Мережко.

Настрій спецпосланців у Києві та Москві

Політик також звернув увагу, що на зустрічі в Кремлі спецпосланці перебували у гарному настрої, а в Києві були більш стриманими.

"Цей аргумент і доказ дипломатичної непрофесійності Віткоффа. Тому що було дуже помітно, наскільки він радіє Путіну, наскільки захоплюється кремлівським диктатором. Кремль невипадково ж випустив це відео. У політиці та дипломатії важливо мати "покерфейс". А тут якраз людина не є дипломатом. У неї немає відповідних знань та досвіду. І це було дуже показово. Це якраз аргумент, на превеликий жаль, що він не є тут таким ефективним професійним дипломатом. Звісно, це погано. Він мислить, як бізнесмен. Уже думає, що хоче написати мемуари і заробити на цьому гроші, видавши бестселер, наприклад: "Як я вів перемовини з Путіним". Це такий суто бізнесовий, а не дипломатичний підхід", - додав він.

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Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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