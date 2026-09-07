Каллас після візиту Віткоффа і Кушнера до Києва: Росія не готова до миру

Кая Каллас заявила, що Росія не демонструє реальної готовності до миру після візиту американських спецпредставників до Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це головна дипломатка ЄС сказала на пресконференції під час візиту до Литви, яку цитує LRT.

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Каллас сподівається на висновки американських перемовників

Каллас прокоментувала візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва 6 вересня.

Вона звернула увагу на те, що протягом трьох днів перебування американського спецпредставника в Києві російські війська не обстрілювали українську столицю.

"Я рада бачити, що спеціальний посланник вперше відвідав і Київ. Для українців це означає, що протягом трьох днів цивільне населення не піддавалося обстрілу. Це був позитивний результат цього візиту", — заявила Каллас.

За її словами, Віткофф і Кушнер раніше кілька разів відвідували Росію. Каллас висловила сподівання, що під час поїздки до України американські представники побачили ситуацію на місці та зробили відповідні висновки щодо готовності Росії завершити війну.

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Головна дипломатка ЄС не бачить поступок Москви

Каллас заявила, що наразі не бачить ознак зацікавленості Росії у встановленні миру.

"Сподіваюся, що вони почули про те, яка ситуація на місці, і що це показало їм: Росія насправді не готова до миру. Навпаки, коли вони втрачають ініціативу на землі — вони бомбардують цивільних з повітря. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія зацікавлена в мирі. Вони не пішли на жодну поступку, на яку могли б піти", — наголосила головна дипломатка ЄС.

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Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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