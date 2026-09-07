Мерц раскритиковал призывы прекратить помощь Украине после победы AfD на выборах

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не отступит от своего убеждения в необходимости защищать свободу и поддерживать Украину, несмотря на триумф пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдН) на выборах в Саксонии-Анхальт.

Об этом он сказал в обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление о поддержке Украины

Мерц подчеркнул, что ему, вероятно, придется уделять гораздо больше времени, чтобы объяснять свою позицию подробнее и интенсивнее, чем раньше, поскольку угроза внутренней безопасности Германии является вполне реальной, а не абстрактной.

"Если мы вдруг перестанем оказывать поддержку Украине, то завтрашний день не станет лучше, а наоборот, ситуация значительно ухудшится", — подчеркнул Мерц.

По его словам, главная цель нынешнего российского руководства — полная дестабилизация системы ценностей, которую принято называть Западом, и эта система, по его словам, не подлежит никакому пересмотру.

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О результатах выборов в Саксонии-Анхальт

Мерц назвал "шоком" победу популистской партии "Альтернатива для Германии" на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, где партия получила поддержку около 44% избирателей. Региональный лидер АдН Ульрих Зигмунд отныне является ключевым претендентом на пост главы земельного правительства.

"Это самое тяжелое поражение для ХДС за последние годы, даже за десятилетие", — сказал он.

Канцлер отметил, что особенно этому результату обрадуются "в 2500 километрах к востоку" — имея в виду Россию.

"И это вряд ли удивительно, если посмотреть на всех, кто пытался способствовать такому исходу выборов и помогал его достичь. Поэтому в этом плане мы знаем, с кем имеем дело", — заявил Мерц.

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В то же время он заверил, что поддержка Украины со стороны Германии не ослабнет, пока его правительство находится у власти. Канцлер признал, что его партии не удалось достучаться до избирателей и убедить их в пользе выбранного политического курса и реформ, однако заявил, что пока не собирается уходить в отставку.

По его словам, после выборов "что-то изменилось не только в Саксонии-Анхальт, но и во всей Германии", и этот результат будет иметь последствия, в частности, для международной ситуации.

О диверсии в аэропорту Лейпцига

Мерц также раскритиковал призывы прекратить поддержку Украины из-за российских диверсий и после победы АдН. Канцлер заявил, что дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига лишь чудом не взорвался на заключительном этапе подлета, что могло привести к катастрофическим последствиям. По его словам, мнение о том, что отказ от поддержки Украины убережет Европу от подобных угроз, является наивным.

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