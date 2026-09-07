РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17094 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Германии Выборы в Германии
2 333 14

Мерц раскритиковал призывы прекратить помощь Украине после победы AfD на выборах

канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не отступит от своего убеждения в необходимости защищать свободу и поддерживать Украину, несмотря на триумф пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдН) на выборах в Саксонии-Анхальт.

Об этом он сказал в обращении, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление о поддержке Украины

Мерц подчеркнул, что ему, вероятно, придется уделять гораздо больше времени, чтобы объяснять свою позицию подробнее и интенсивнее, чем раньше, поскольку угроза внутренней безопасности Германии является вполне реальной, а не абстрактной.

"Если мы вдруг перестанем оказывать поддержку Украине, то завтрашний день не станет лучше, а наоборот, ситуация значительно ухудшится", — подчеркнул Мерц.

По его словам, главная цель нынешнего российского руководства — полная дестабилизация системы ценностей, которую принято называть Западом, и эта система, по его словам, не подлежит никакому пересмотру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 52% немцев поддерживают военную помощь Украине - результаты опроса

О результатах выборов в Саксонии-Анхальт

Мерц назвал "шоком" победу популистской партии "Альтернатива для Германии" на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, где партия получила поддержку около 44% избирателей. Региональный лидер АдН Ульрих Зигмунд отныне является ключевым претендентом на пост главы земельного правительства.

"Это самое тяжелое поражение для ХДС за последние годы, даже за десятилетие", — сказал он.

Канцлер отметил, что особенно этому результату обрадуются "в 2500 километрах к востоку" — имея в виду Россию.

"И это вряд ли удивительно, если посмотреть на всех, кто пытался способствовать такому исходу выборов и помогал его достичь. Поэтому в этом плане мы знаем, с кем имеем дело", — заявил Мерц.

Читайте также: Черкасская, Черниговская области и Киев получат энергетическое оборудование из Германии, - Минэнерго

В то же время он заверил, что поддержка Украины со стороны Германии не ослабнет, пока его правительство находится у власти. Канцлер признал, что его партии не удалось достучаться до избирателей и убедить их в пользе выбранного политического курса и реформ, однако заявил, что пока не собирается уходить в отставку.

По его словам, после выборов "что-то изменилось не только в Саксонии-Анхальт, но и во всей Германии", и этот результат будет иметь последствия, в частности, для международной ситуации.

О диверсии в аэропорту Лейпцига

Мерц также раскритиковал призывы прекратить поддержку Украины из-за российских диверсий и после победы АдН. Канцлер заявил, что дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига лишь чудом не взорвался на заключительном этапе подлета, что могло привести к катастрофическим последствиям. По его словам, мнение о том, что отказ от поддержки Украины убережет Европу от подобных угроз, является наивным.

Читайте также: После российской атаки в Лейпциге Германия готовит передачу Украине тысячи ударных дронов и усиление разведки

  • Напомним, 6 сентября "Альтернатива для Германии" набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 мандатов в местном парламенте. Христианско-демократический союз получил 17,2% и 15 мандатов.
  • В ландтаг также прошли СДПГ, "Союз 90/Зеленые", Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт".
  • Кандидатом АдН на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд.

Автор: 

Германия (7849) помощь (8685) Фридрих Мерц (478)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Мерц розумний, не хоче сам воювати, і щоб його сім'я воювала.
показать весь комментарий
07.09.2026 17:18 Ответить
+3
Мерц хороший парень, вот только дал слабину. Столько возможностей было для парламентского расследования, чтобы пресечь эту партию ещё в зародыше, но, якобы, не находили веских доказательств для передачи дела в конституционный суд. Жаль, но сейчас придётся вставать всем, кому дорогА свобода и демократия.
показать весь комментарий
07.09.2026 18:08 Ответить
+2
Оце трагедія - Саксонія тепер не буде постачати Україні Тауруси
показать весь комментарий
07.09.2026 17:30 Ответить

Загрузка...

 
 