После российской атаки в Лейпциге Германия готовит передачу Украине тысячи ударных дронов и усиление разведки
Германия готовится существенно расширить военную поддержку Украины после того, как Берлин связал Россию с инцидентом с дронами в аэропорту Лейпциг/Галле. Уже в сентябре Киев может получить тысячи ударных беспилотников и ракеты для систем ПВО IRIS-T, а сотрудничество украинских и немецких спецслужб должно стать более тесным.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel, об этом изданию рассказали источники в немецких правительственных кругах.
Тысячи ударных дронов и ракеты для IRIS-T
По информации издания, правительство Германии планирует уже в сентябре передать Украине тысячи ударных беспилотников, а также ракеты для зенитных ракетных комплексов IRIS-T.
Параллельно Берлин стремится углубить сотрудничество между германскими и украинскими разведывательными службами.
В частности, германское правительство рассматривает возможность и в дальнейшем помогать Украине со сбором координат целей для контратак против России.
Немецкой разведке хотят разрешить активные операции
В то же время Германия готовится расширить полномочия своих спецслужб. Осенью Бундестаг должен рассмотреть соответствующий закон, который позволит им применять "активные меры" в ответ на атаки.
По данным Spiegel, сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (BND) смогут проникать в компьютеры и серверы злоумышленников и удалять похищенные данные.
Предусматривается также возможность вмешательства в цепочки поставок — в частности, подмены компонентов, направляющихся в враждебные государства.
В случае особо серьезной угрозы BND может получить право взламывать ИТ-системы таких объектов, как заводы по производству дронов или лаборатории химического оружия, чтобы саботировать их работу.
Берлин готовит дополнительное давление на Россию
Параллельно немецкое правительство планирует добиваться более жесткой санкционной политики в отношении России на уровне Европейского Союза.
Среди направлений — усиление давления на российский "теневой флот", новые ограничительные меры и более жесткий контроль за въездом граждан РФ в ЕС.
Эти шаги дополнят уже объявленные Германией меры, в частности закрытие российского генерального консульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.
Что этому предшествовало?
- После попытки подрыва грузовых самолетов в аэропорту Лейпцига и обвинений в адрес Кремля следователи установили личности двух возможных подозреваемых — мужчин, связанных с Россией.
- После подозрения в попытке саботажа на подстанции в Бергхайме недалеко от Кельна немецкие следователи обнаружили в поле шесть пусковых устройств.
- Инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига является очередным свидетельством гибридной войны Москвы против европейских стран. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного заявления для прессы с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.
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