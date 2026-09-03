После российской атаки в Лейпциге Германия готовит передачу Украине тысячи ударных дронов и усиление разведки

Германия готовится существенно расширить военную поддержку Украины после того, как Берлин связал Россию с инцидентом с дронами в аэропорту Лейпциг/Галле. Уже в сентябре Киев может получить тысячи ударных беспилотников и ракеты для систем ПВО IRIS-T, а сотрудничество украинских и немецких спецслужб должно стать более тесным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel, об этом изданию рассказали источники в немецких правительственных кругах.

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Тысячи ударных дронов и ракеты для IRIS-T

По информации издания, правительство Германии планирует уже в сентябре передать Украине тысячи ударных беспилотников, а также ракеты для зенитных ракетных комплексов IRIS-T.

Параллельно Берлин стремится углубить сотрудничество между германскими и украинскими разведывательными службами.

В частности, германское правительство рассматривает возможность и в дальнейшем помогать Украине со сбором координат целей для контратак против России.

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Немецкой разведке хотят разрешить активные операции

В то же время Германия готовится расширить полномочия своих спецслужб. Осенью Бундестаг должен рассмотреть соответствующий закон, который позволит им применять "активные меры" в ответ на атаки.

По данным Spiegel, сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (BND) смогут проникать в компьютеры и серверы злоумышленников и удалять похищенные данные.

Предусматривается также возможность вмешательства в цепочки поставок — в частности, подмены компонентов, направляющихся в враждебные государства.

В случае особо серьезной угрозы BND может получить право взламывать ИТ-системы таких объектов, как заводы по производству дронов или лаборатории химического оружия, чтобы саботировать их работу.

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Берлин готовит дополнительное давление на Россию

Параллельно немецкое правительство планирует добиваться более жесткой санкционной политики в отношении России на уровне Европейского Союза.

Среди направлений — усиление давления на российский "теневой флот", новые ограничительные меры и более жесткий контроль за въездом граждан РФ в ЕС.

Эти шаги дополнят уже объявленные Германией меры, в частности закрытие российского генерального консульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

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