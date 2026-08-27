Германия передала Украине более 32 тонн энергетического оборудования: помощь получили Закарпатье и Волынь

Германия передала Украине очередную партию помощи для поддержки энергосистемы — более 32 тонн оборудования было направлено предприятиям критической инфраструктуры в Закарпатской и Волынской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Оборудование поступило в регионы со складов гуманитарных энергетических хабов Минэнерго. Его получат предприятия, от стабильной работы которых зависит функционирование критически важной инфраструктуры двух областей.

В Минэнерго подчеркнули, что такая международная помощь остается важной для украинской энергетики, которая продолжает работать в условиях систематических российских ударов по энергетическим объектам.

"Благодарим немецких партнеров за постоянную и весомую поддержку! Каждый такой груз помогает украинской энергетике выстоять под постоянными российскими атаками", — отметили в министерстве.

В ведомстве не уточнили, какое именно оборудование вошло в эту партию и как более 32 тонн помощи распределили между Закарпатской и Волынской областями.

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