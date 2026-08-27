Німеччина передала Україні понад 32 тонни енергетичного обладнання: допомогу отримали Закарпаття та Волинь

Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для підтримки енергосистеми – понад 32 тонни обладнання спрямували підприємствам критичної інфраструктури у Закарпатській та Волинській областях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Обладнання надійшло до регіонів зі складів гуманітарних енергетичних хабів Міненерго. Його отримають підприємства, від стабільної роботи яких залежить функціонування критичної інфраструктури двох областей.

У Міненерго наголосили, що така міжнародна допомога залишається важливою для української енергетики, яка продовжує працювати в умовах систематичних російських ударів по енергетичних об'єктах.

"Дякуємо німецьким партнерам за постійну та вагому підтримку! Кожен такий вантаж допомагає українській енергетиці вистояти під постійними російськими атаками", – зазначили у міністерстві.

У відомстві не уточнили, яке саме обладнання увійшло до цієї партії та як понад 32 тонни допомоги розподілили між Закарпатською і Волинською областями.

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