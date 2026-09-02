Попытка диверсии на электроподстанции недалеко от Кельна: следователи обнаружили шесть взрывных устройств

После того как возникла подозрение в попытке саботажа на подстанции в Бергхайме недалеко от Кельна, немецкие следователи обнаружили в поле шесть взрывных устройств.

Об этом пишет Zeit, сообщает Цензор.НЕТ.

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Метод диверсии

По словам руководителя криминальной полиции Михаэля Эссера, есть основания полагать, что эти устройства, вероятно, были предназначены для запуска проволоки над линиями электропередачи с помощью пиротехники.

Такой метод используют для умышленного вызова короткого замыкания и обесточивания сети.

Старший прокурор Ульрих Бремер отметил, что найденные устройства являются "очень весомым доказательством совершения умышленного преступления".

Ранее министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил о подозрении в "антиконституционном саботаже" в связи с инцидентом на подстанции. Он не исключил ни "саботажа со стороны иностранного государства", ни левого экстремизма.

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Что предшествовало

Накануне сообщалось о том, что на одной из подстанций под немецким Кельном вышли из строя несколько линий электропередачи. Полиция подозревает поджог.

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