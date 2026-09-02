Попытка диверсии на электроподстанции недалеко от Кельна: следователи обнаружили шесть взрывных устройств
После того как возникла подозрение в попытке саботажа на подстанции в Бергхайме недалеко от Кельна, немецкие следователи обнаружили в поле шесть взрывных устройств.
Об этом пишет Zeit, сообщает Цензор.НЕТ.
Метод диверсии
По словам руководителя криминальной полиции Михаэля Эссера, есть основания полагать, что эти устройства, вероятно, были предназначены для запуска проволоки над линиями электропередачи с помощью пиротехники.
Такой метод используют для умышленного вызова короткого замыкания и обесточивания сети.
Старший прокурор Ульрих Бремер отметил, что найденные устройства являются "очень весомым доказательством совершения умышленного преступления".
Ранее министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил о подозрении в "антиконституционном саботаже" в связи с инцидентом на подстанции. Он не исключил ни "саботажа со стороны иностранного государства", ни левого экстремизма.
Что предшествовало
Накануне сообщалось о том, что на одной из подстанций под немецким Кельном вышли из строя несколько линий электропередачи. Полиция подозревает поджог.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль