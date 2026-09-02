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Новости Российские диверсии в ЕС
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Инцидент на электроподстанции в Германии: полиция подозревает поджог

Диверсии в Германии: вышли из строя линии электропередачи

На одной из подстанций недалеко от немецкого Кельна вышли из строя несколько линий электропередачи. Полиция подозревает поджог.

Об этом пишет издание Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В полиции предполагают злонамеренные действия и связь с другим инцидентом в Бранденбурге.

"Мы исходим не из технической неисправности, а из того, что это было умышленное преступление", - сказал представитель полиции.

Параллели с нападением на подстанцию в Бранденбурге

Во вторник утром неизвестные вблизи угольной электростанции Йеншвальде в Бранденбурге пытались вызвать короткое замыкание на линиях сверхвысокого напряжения.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
  • В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Германская полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
  • Впоследствии немецкие СМИ сообщили,

    что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

  • Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
  • Накануне СМИ сообщали, что правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и найденным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.
  • Кроме того, Берлин намерен объявить о "широких мерах" в отношении РФ, а ЕС введет новые санкции.

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