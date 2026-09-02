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Инцидент на электроподстанции в Германии: полиция подозревает поджог
На одной из подстанций недалеко от немецкого Кельна вышли из строя несколько линий электропередачи. Полиция подозревает поджог.
Об этом пишет издание Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В полиции предполагают злонамеренные действия и связь с другим инцидентом в Бранденбурге.
"Мы исходим не из технической неисправности, а из того, что это было умышленное преступление", - сказал представитель полиции.
Параллели с нападением на подстанцию в Бранденбурге
Во вторник утром неизвестные вблизи угольной электростанции Йеншвальде в Бранденбурге пытались вызвать короткое замыкание на линиях сверхвысокого напряжения.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Германская полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили,
что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
- Накануне СМИ сообщали, что правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и найденным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.
- Кроме того, Берлин намерен объявить о "широких мерах" в отношении РФ, а ЕС введет новые санкции.
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