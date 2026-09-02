Венгрия поддержала Германию после гибридной атаки России

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан выразила обеспокоенность в связи с усилением российских гибридных действий в Европе. Она также заявила о готовности Будапешта поддержать Германию в противодействии таким угрозам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в социальной сети Х.

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Будапешт поддержал Германию

Орбан заявила, что Венгрия "глубоко обеспокоена" ростом количества и интенсивности российских гибридных действий на территории Европы.

По ее словам, недавние инциденты в Германии свидетельствуют об опасной модели поведения, которая создает серьезную угрозу для европейской безопасности и устойчивости.

"Недавние инциденты в Германии свидетельствуют о все более опасной и безрассудной модели поведения, которая представляет серьезную угрозу для европейской безопасности и устойчивости", — отметила венгерский министр.

Она также выразила полную солидарность с Германией и подчеркнула, что Венгрия готова поддержать партнера в противодействии гибридным угрозам.

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Венгрия призвала усилить готовность ЕС и НАТО

Орбан отметила, что на фоне этих вызовов важно укреплять устойчивость, единство и коллективную готовность Европейского Союза и НАТО.

"Учитывая эти вызовы, укрепление устойчивости, единства и коллективной готовности Европейского Союза и НАТО важно как никогда", — добавила она.

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, возле украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

Накануне СМИ сообщали, что правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и найденным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.

Кроме того, Берлин намерен объявить о "широких мерах" в отношении РФ, а ЕС введет новые санкции.

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