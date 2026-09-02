Угорщина підтримала Німеччину після гібридної атаки Росії

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила занепокоєння через посилення російських гібридних дій у Європі. Вона також заявила про готовність Будапешта підтримати Німеччину у протидії таким загрозам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Будапешт підтримав Німеччину

Орбан заявила, що Угорщина "глибоко занепокоєна" зростанням кількості та інтенсивності російських гібридних дій на території Європи.

За її словами, нещодавні інциденти в Німеччині свідчать про небезпечну модель поведінки, яка створює серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості.

"Недавні інциденти в Німеччині свідчать про дедалі небезпечнішу та безрозсудну модель поведінки, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості", – зазначила угорська міністерка.

Вона також висловила повну солідарність із Німеччиною та наголосила, що Угорщина готова підтримати партнера у протидії гібридним загрозам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина готова відкрити нові кластери для України, але висунула умову

Угорщина закликала посилити готовність ЄС і НАТО

Орбан зазначила, що на тлі цих викликів важливо зміцнювати стійкість, єдність і колективну готовність Європейського Союзу та НАТО.

"З огляду на ці виклики зміцнення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу та НАТО є важливішим, ніж будь-коли", – додала вона.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.

Крім того, Берлін має намір оголосити "широкі заходи" щодо РФ, а ЄС запровадить нові санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Польщі розслідує підпал заводу дронів як терористичний злочин