Угорщина підтримала Німеччину після гібридної атаки Росії
Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила занепокоєння через посилення російських гібридних дій у Європі. Вона також заявила про готовність Будапешта підтримати Німеччину у протидії таким загрозам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х.
Будапешт підтримав Німеччину
Орбан заявила, що Угорщина "глибоко занепокоєна" зростанням кількості та інтенсивності російських гібридних дій на території Європи.
За її словами, нещодавні інциденти в Німеччині свідчать про небезпечну модель поведінки, яка створює серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості.
"Недавні інциденти в Німеччині свідчать про дедалі небезпечнішу та безрозсудну модель поведінки, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості", – зазначила угорська міністерка.
Вона також висловила повну солідарність із Німеччиною та наголосила, що Угорщина готова підтримати партнера у протидії гібридним загрозам.
Угорщина закликала посилити готовність ЄС і НАТО
Орбан зазначила, що на тлі цих викликів важливо зміцнювати стійкість, єдність і колективну готовність Європейського Союзу та НАТО.
"З огляду на ці виклики зміцнення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу та НАТО є важливішим, ніж будь-коли", – додала вона.
Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.
- Крім того, Берлін має намір оголосити "широкі заходи" щодо РФ, а ЄС запровадить нові санкції.
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