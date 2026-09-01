Угорщина готова відкрити нові кластери для України, але висунула умову

Угорщина готова погодитися на відкриття наступних переговорних кластерів для України, але вимагає від Києва прогресу у виконанні домовленостей щодо захисту прав угорської національної меншини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Європейської правди" з посиланням на власні джерела в ЄС.

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Будапешт висунув Києву умову

За інформацією дипломатичних джерел видання у Раді ЄС, представник Угорщини заявив, що Будапешт готовий рухатися далі щодо відкриття кластерів 2 та 3 для України та Молдови.

Водночас Угорщина очікує, що Україна зробить кроки у виконанні двосторонньої домовленості щодо захисту прав національних меншин.

Таким чином, Будапешт пов’язує розблокування переговорних кластерів для України з питанням прав угорської меншини.

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Угорщина поки не готова змінити позицію

За словами джерел, до того часу жодного прогресу щодо відкриття кластерів не буде.

Під час обговорення представник Угорщини наголосив, що Київ має продемонструвати виконання своїх обіцянок щодо угорської меншини.

На засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) 1 вересня Угорщина вже відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України. Це стало черговою спробою просунутися у переговорах про вступ України до ЄС.

Раніше Будапешт також блокував відкриття цих кластерів. У липні питання перенесли на вересень після того, як Угорщина не підтримала затвердження результатів скринінгу.

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