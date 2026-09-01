Венгрия готова открыть новые кластеры для Украины, но выдвинула условие

Венгрия готова согласиться на открытие следующих переговорных кластеров для Украины, но требует от Киева прогресса в выполнении договоренностей о защите прав венгерского национального меньшинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Европейской правды" со ссылкой на собственные источники в ЕС.

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Будапешт выдвинул Киеву условие

По информации дипломатических источников издания в Совете ЕС, представитель Венгрии заявил, что Будапешт готов двигаться дальше в вопросе открытия кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы.

В то же время Венгрия ожидает, что Украина предпримет шаги по выполнению двусторонней договоренности о защите прав национальных меньшинств.

Таким образом, Будапешт связывает разблокирование переговорных кластеров для Украины с вопросом прав венгерского меньшинства.

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Венгрия пока не готова изменить свою позицию

По словам источников, до тех пор никакого прогресса в открытии кластеров не будет.

В ходе обсуждения представитель Венгрии подчеркнул, что Киев должен продемонстрировать выполнение своих обещаний в отношении венгерского меньшинства.

На заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 1 сентября Венгрия уже отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины. Это стало очередной попыткой продвинуться в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Ранее Будапешт также блокировал открытие этих кластеров. В июле вопрос перенесли на сентябрь после того, как Венгрия не поддержала утверждение результатов скрининга.

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