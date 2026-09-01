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Новости Вступление Украины в ЕС
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Венгрия готова открыть новые кластеры для Украины, но выдвинула условие

Венгрия выдвинула Украине условие относительно открытия переговорных кластеров

Венгрия готова согласиться на открытие следующих переговорных кластеров для Украины, но требует от Киева прогресса в выполнении договоренностей о защите прав венгерского национального меньшинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Европейской правды" со ссылкой на собственные источники в ЕС.

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Будапешт выдвинул Киеву условие

По информации дипломатических источников издания в Совете ЕС, представитель Венгрии заявил, что Будапешт готов двигаться дальше в вопросе открытия кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы.

В то же время Венгрия ожидает, что Украина предпримет шаги по выполнению двусторонней договоренности о защите прав национальных меньшинств.

Таким образом, Будапешт связывает разблокирование переговорных кластеров для Украины с вопросом прав венгерского меньшинства.

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Венгрия пока не готова изменить свою позицию

По словам источников, до тех пор никакого прогресса в открытии кластеров не будет.

В ходе обсуждения представитель Венгрии подчеркнул, что Киев должен продемонстрировать выполнение своих обещаний в отношении венгерского меньшинства.

На заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 1 сентября Венгрия уже отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины. Это стало очередной попыткой продвинуться в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Ранее Будапешт также блокировал открытие этих кластеров. В июле вопрос перенесли на сентябрь после того, как Венгрия не поддержала утверждение результатов скрининга.

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Автор: 

Венгрия (2717) Евросоюз (18861) переговорные кластеры (28)
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Топ комментарии
+12
Є варіант знедолених угорців строєм відправити на Батьківщину, з валізами, як судетських німців.
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01.09.2026 21:32 Ответить
+6
Ще одні , які хочуть і людей і землю від стікаючою кров'ю України відкусити(((
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01.09.2026 21:30 Ответить
+5
Коли Україна поверне ядерну зброю, всі ці шавки заткнуться.
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01.09.2026 21:27 Ответить

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