Украине стоит воспользоваться нынешним моментом для вступления в ЕС, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что видит Украину будущим членом Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью "Европейской правде".

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Стубб призвал Украину набраться терпения

По словам финского президента, процесс вступления в ЕС всегда требует времени. Он посоветовал Украине проявить терпение, поскольку Европейский Союз работает медленно.

Стубб подчеркнул, что, несмотря на сложности переговоров, Украина в конечном итоге станет членом ЕС.

"Сейчас можно спорить, какой кластер открыт, а какой - нет. Но в конечном итоге Украина станет членом Европейского Союза. И это, на мой взгляд, будет лучшим результатом этой войны", - сказал президент Финляндии.

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Он также отметил, что для каждой страны переговоры о вступлении сопряжены со сложными моментами. По его словам, Украине также придется пройти через непростые вопросы.

Стубб подчеркнул, что Европейский Союз не идеален, и назвал его "строгим клубом".

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Окно возможностей для Украины открылось именно сейчас

Президент Финляндии считает, что Украина должна воспользоваться нынешней ситуацией для продвижения к членству в ЕС.

"Поэтому окно возможностей - именно сейчас", - заявил Стубб.

Он пояснил, что переговоры Украины о вступлении в ЕС не начались бы без войны. Точно так же, по его мнению, без войны вряд ли кто-то серьезно говорил бы о членстве Украины в НАТО.

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Стубб предположил, что после стабилизации мирового порядка страны могут начать сосредотачиваться на других вопросах.

В настоящее время у Украины есть два открытых кластера в переговорах о вступлении в ЕС - первый "Основы" и шестой "Внешние отношения". Перспективы открытия еще четырех кластеров остаются неопределенными, в частности из-за позиции Венгрии.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов ранее заявлял, что рассчитывает на открытие остальных переговорных кластеров для Украины осенью.

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