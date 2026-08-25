Украина в начале сентября получит новый оборонный транш от ЕС

Евросоюз готовится в ближайшие недели увеличить финансирование оборонных нужд Украины. Очередную выплату ожидают уже в начале сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Еврокомиссии Балажа Уйвари.

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"Стоит ожидать новый транш уже в начале сентября", — сообщил один из европейских чиновников на условиях анонимности.

На оборону предусмотрено 28 млрд евро

Речь идет об оборонной части кредита ЕС Украине на 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

По словам Уйвари, на 2026 год около 28 млрд евро из этой программы предусмотрено на оборонные нужды Украины, еще около 17 млрд — на бюджетную поддержку.

Из 28 млрд евро ЕС уже утвердил графики закупок оборонной продукции на 22 млрд. Непосредственно Украине на данный момент выплачено 8,5 млрд евро.

"В ближайшие недели вы увидите еще больше одобрений и еще больше выплат", — заявил представитель Еврокомиссии.

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В ЕС ускоряют финансирование обороны

Уйвари подчеркнул, что следующие несколько недель будут особенно активными в плане финансирования оборонных нужд Украины.

"Мы знаем, что ситуация чрезвычайно срочная, и в связи с этим мы ускоряем наши операции", — отметил он.

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