Україна на початку вересня отримає новий оборонний транш від ЄС

Євросоюз готується найближчими тижнями збільшити фінансування оборонних потреб України. Чергову виплату очікують уже на початку вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на речника Єврокомісії Балажа Уйварі.

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"Варто очікувати новий транш вже на початку вересня", – повідомив один із європейських посадовців на умовах анонімності.

На оборону передбачено 28 млрд євро

Йдеться про оборонну частину кредиту ЄС Україні на 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

За словами Уйварі, на 2026 рік близько 28 млрд євро з цієї програми передбачено на оборонні потреби України, ще близько 17 млрд – на бюджетну підтримку.

Із 28 млрд євро ЄС уже схвалив графіки закупівель оборонної продукції на 22 млрд. Безпосередньо Україні наразі виплачено 8,5 млрд євро.

"У найближчі тижні ви побачите ще більше схвалень і ще більше виплат", – заявив речник Єврокомісії.

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У ЄС пришвидшують оборонне фінансування

Уйварі наголосив, що наступні кілька тижнів будуть особливо активними в частині фінансування оборонних потреб України.

"Ми знаємо, що існує надзвичайна терміновість, і відповідно до цього ми пришвидшуємо наші операції", – зазначив він.

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