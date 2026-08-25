Україні варто скористатися нинішнім моментом для вступу до ЄС, – Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що бачить Україну майбутнім членом Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю "Європейській правді".

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Стубб закликав Україну набратися терпіння

За словами фінського президента, процес вступу до ЄС завжди потребує часу. Він порадив Україні бути терплячою, оскільки Європейський Союз працює повільно.

Стубб наголосив, що, попри складнощі переговорів, Україна зрештою стане членом ЄС.

"Зараз можна сперечатися, який кластер відкритий, а який – ні. Але врешті-решт Україна стане членом Європейського Союзу. І це, на мою думку, буде найкращим результатом цієї війни", — сказав президент Фінляндії.

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Він також зазначив, що для кожної країни переговори про вступ мають складні моменти. За його словами, Україні також доведеться пройти через непрості питання.

Стубб наголосив, що Європейський Союз не є ідеальним та назвав його "суворим клубом".

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Вікно можливостей для України відкрилося саме зараз

Президент Фінляндії вважає, що Україна має скористатися нинішньою ситуацією для просування до членства в ЄС.

"Тож вікно можливостей – саме зараз", — заявив Стубб.

Він пояснив, що переговори України про вступ до ЄС не почалися б без війни. Так само, на його думку, без війни навряд чи хтось серйозно говорив би про членство України в НАТО.

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Стубб припустив, що після стабілізації світового порядку країни можуть почати зосереджуватися на інших питаннях.

Наразі Україна має два відкритих кластери у переговорах про вступ до ЄС — перший "Основи" та шостий "Зовнішні відносини". Перспективи відкриття ще чотирьох кластерів залишаються невизначеними, зокрема через позицію Угорщини.

Водночас віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов раніше заявляв, що розраховує на відкриття решти переговорних кластерів для України восени.

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