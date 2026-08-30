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Новости
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В Венгрии мужчина угнал самолет и улетел в сторону единственной АЭС страны

Истребитель Gripen ВВС Венгрии в небе

В Венгрии мужчина угнал легкомоторный самолет и направился к единственной атомной электростанции страны — АЭС Пакш.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министра обороны Венгрии Ромулуша Русин-Сэнди в Facebook.

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Угнанный самолет зафиксировали военные радары

Инцидент произошел 29 августа в городе Калоча. По данным правоохранительных органов, после того как военные радары зафиксировали самолет, в воздух поднялись два истребителя Gripen, находившиеся в режиме боевой готовности.

Уже через несколько минут самолет совершил вынужденную посадку в районе Гержена. Истребители обнаружили его поврежденным и оставались над местом происшествия до прибытия спасательного вертолета и наземных спасательных подразделений.

"Через несколько минут небольшой самолет совершил вынужденную посадку в районе Гержена. Истребители Gripen обнаружили его поврежденным и оставались над местом происшествия до тех пор, пока не прибыли спасательный вертолет и наземные спасательные подразделения", — написал Русин-Сэнди.

По словам министра, в результате инцидента никто не пострадал.

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Полет завершился посадкой в поле

Daily News Hungary отмечает, что АЭС Пакш является объектом особой охраны. Гражданским самолетам запрещено летать в радиусе 3 км от станции на высоте ниже 6 тыс. метров.

В случае приближения такого самолета военные должны немедленно отреагировать.

По данным HVG, мужчина 2002 года рождения находился в нетрезвом состоянии. Он сам посадил самолет в поле. Как пишет СМИ, речь идет о легкомоторном самолете Cessna 172.

Автор: 

АЭС (598) Венгрия (2716) самолет (3876) хищение (691)
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Топ комментарии
+9
викрав легкомоторний літак - але для хайпу фотка якогось Гріпен чи Рафаль
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30.08.2026 19:44 Ответить
+8
Мабуть це наш Artmind/Artcore - він же поривався АЕС замінувати
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30.08.2026 20:01 Ответить
+6
Ох і шалун цей орбан🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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30.08.2026 19:31 Ответить

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