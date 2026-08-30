В Венгрии мужчина угнал самолет и улетел в сторону единственной АЭС страны
В Венгрии мужчина угнал легкомоторный самолет и направился к единственной атомной электростанции страны — АЭС Пакш.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министра обороны Венгрии Ромулуша Русин-Сэнди в Facebook.
Угнанный самолет зафиксировали военные радары
Инцидент произошел 29 августа в городе Калоча. По данным правоохранительных органов, после того как военные радары зафиксировали самолет, в воздух поднялись два истребителя Gripen, находившиеся в режиме боевой готовности.
Уже через несколько минут самолет совершил вынужденную посадку в районе Гержена. Истребители обнаружили его поврежденным и оставались над местом происшествия до прибытия спасательного вертолета и наземных спасательных подразделений.
"Через несколько минут небольшой самолет совершил вынужденную посадку в районе Гержена. Истребители Gripen обнаружили его поврежденным и оставались над местом происшествия до тех пор, пока не прибыли спасательный вертолет и наземные спасательные подразделения", — написал Русин-Сэнди.
По словам министра, в результате инцидента никто не пострадал.
Полет завершился посадкой в поле
Daily News Hungary отмечает, что АЭС Пакш является объектом особой охраны. Гражданским самолетам запрещено летать в радиусе 3 км от станции на высоте ниже 6 тыс. метров.
В случае приближения такого самолета военные должны немедленно отреагировать.
По данным HVG, мужчина 2002 года рождения находился в нетрезвом состоянии. Он сам посадил самолет в поле. Как пишет СМИ, речь идет о легкомоторном самолете Cessna 172.
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