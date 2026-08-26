Правительство Венгрии признало РФ угрозой и объявило об отходе от внешней политики Орбана, - СМИ
Новое правительство Венгрии объявило Россию "угрозой", что является существенным отклонением от дружественной по отношению к России внешней политики, которую поддерживал бывший премьер-министр Виктор Орбан.
Об этом сообщает Немецкое информационное агентство dpa, пишет Цензор.НЕТ.
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Такая классификация РФ появилась в документе, излагающем руководящие принципы для венгерской делегации на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, который был подписан премьер-министром Венгрии Петером Мадяром.
"Венгрия осуждает российскую военную агрессию и полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в документе.
В нем также подчеркивается, что Венгрия признает право своего восточного соседа на самооборону.
"Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка".
Будапешт поддерживает все усилия, которые приведут к переговорам о "прочном мире и долгосрочных гарантиях безопасности" для Украины, - говорится в документе.
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