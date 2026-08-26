Уряд Угорщини визнав РФ загрозою та оголосив про відхід від зовнішньої політики Орбана, - ЗМІ

Новий уряд Угорщини оголосив Росію "загрозою", що є істотним відхиленням від дружньої до Росії зовнішньої політики, яку підтримував колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Про це повідомляє Німецька агенція новин dpa, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Така класифікація РФ з'явилася в документі, що викладає керівні принципи для угорської делегації на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який був підписаний прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

"Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться в документі.

У ньому також наголошується, що Угорщина визнає право свого східного сусіда на самооборону.

"Поведінка Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку".

Будапешт підтримує всі зусилля, які призведуть до переговорів щодо "міцного миру та довгострокових гарантій безпеки" для України, - йдеться в документі.

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