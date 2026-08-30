В Угорщині чоловік викрав літак і полетів у бік єдиної АЕС країни

В Угорщині чоловік викрав легкомоторний літак і полетів у бік єдиної атомної електростанції країни — АЕС Пакш.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністра оборони Угорщини Ромулуша Русін-Сенді у Фейсбуці.

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Викрадений літак зафіксували військові радари

Інцидент стався 29 серпня в місті Калоча. За даними правоохоронців, після того, як військові радари зафіксували літак, у повітря підняли два винищувачі Gripen, які перебували в режимі бойової готовності.

Вже за кілька хвилин літак здійснив вимушену посадку в районі Гержена. Винищувачі виявили його пошкодженим і залишалися над місцем події до прибуття рятувального вертольота та наземних рятувальних підрозділів.

"Через кілька хвилин невеликий літак здійснив вимушену посадку в районі Гержена. Винищувачі Gripen виявили його пошкодженим і залишалися над місцем події доти, доки не прибули рятувальний вертоліт та наземні рятувальні підрозділи", – написав Русін-Сенді.

За словами міністра, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Політ завершився посадкою в полі

Daily News Hungary зазначає, що АЕС Пакш є об’єктом особливої охорони. Цивільним літакам заборонено літати в радіусі 3 км від станції на висоті нижче 6 тис. метрів.

У разі наближення такого літака військові мають негайно відреагувати.

За даними HVG, чоловік 2002 року народження був у нетверезому стані. Він сам посадив літак у полі. Як пише ЗМІ, ідеться про легкомоторний літак Cessna 172.