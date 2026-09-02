Інцидент на електропідстанції у Німеччині: поліція підозрює підпал

На одній з підстанцій під німецьким Кельном вийшли з ладу кілька ліній електропередачі. Поліція підозрює підпал.

Про це пише видання Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У поліції припускають зловмисні дії та зв’язок з іншим інцидентом у Бранденбурзі.

"Ми виходимо не з технічної несправності, а з того, що це був навмисний злочин", - сказав представник поліції.

Паралелі з нападом на підстанцію в Бранденбурзі

У вівторок вранці невідомі поблизу вугільної електростанції Єншвальде в Бранденбурзі намагалися спричинити короткі замикання на лініях надвисокої напруги.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.

Крім того, Берлін має намір оголосити "широкі заходи" щодо РФ, а ЄС запровадить нові санкції.

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