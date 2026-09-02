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Інцидент на електропідстанції у Німеччині: поліція підозрює підпал
На одній з підстанцій під німецьким Кельном вийшли з ладу кілька ліній електропередачі. Поліція підозрює підпал.
Про це пише видання Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У поліції припускають зловмисні дії та зв’язок з іншим інцидентом у Бранденбурзі.
"Ми виходимо не з технічної несправності, а з того, що це був навмисний злочин", - сказав представник поліції.
Паралелі з нападом на підстанцію в Бранденбурзі
У вівторок вранці невідомі поблизу вугільної електростанції Єншвальде в Бранденбурзі намагалися спричинити короткі замикання на лініях надвисокої напруги.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.
- Крім того, Берлін має намір оголосити "широкі заходи" щодо РФ, а ЄС запровадить нові санкції.
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