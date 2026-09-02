Спроба диверсії на електропідстанції поблизу Кельна: слідчі виявили шість пускових пристроїв

Після підозри у спробі саботажу на підстанцію в Бергхаймі поблизу Кельна німецькі слідчі виявили у полі шість пускових пристроїв.

Про це пише Zeit, інформує Цензор.НЕТ.

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Метод диверсії

За словами керівника кримінальної поліції Міхаеля Ессера, є підстави вважати, що ці пристрої, ймовірно, були призначені для запуску дроту над лініями електропередачі за допомогою піротехніки.

Такий метод використовують для навмисного викликання короткого замикання та знеструмлення мережі.

Старший прокурор Ульріх Бремер зазначив, що знайдені пристрої є "дуже вагомим доказом вчинення умисного злочину".

Раніше міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль заявив про підозру в "антиконституційному саботажі" у зв'язку з інцидентом на підстанції. Він не виключив ні "саботажу іноземної держави", ні лівого екстремізму.

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Що передувало

Напередодні повідомлялося про те, що на одній з підстанцій під німецьким Кельном вийшли з ладу кілька ліній електропередачі. Поліція підозрює підпал.

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