Після російської атаки в Лейпцигу Німеччина готує передачу для України тисячі ударних дронів і посилення розвідки
Німеччина готується суттєво розширити військову підтримку України після того, як Берлін пов’язав Росію з інцидентом із дронами в аеропорту Лейпциг/Галле. Вже у вересні Київ може отримати тисячі ударних безпілотників і ракети для систем ППО IRIS-T, а співпраця українських та німецьких спецслужб має стати тіснішою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel, про це виданню розповіли джерела в німецьких урядових колах.
Тисячі ударних дронів і ракети для IRIS-T
За інформацією видання, уряд Німеччини планує вже у вересні передати Україні тисячі ударних безпілотників, а також ракети для зенітних ракетних комплексів IRIS-T.
Паралельно Берлін прагне поглибити співпрацю між німецькими та українськими розвідувальними службами.
Зокрема, німецький уряд розглядає можливість надалі допомагати Україні зі збором координат цілей для контратак проти Росії.
Німецькій розвідці хочуть дозволити активні операції
Водночас Німеччина готується розширити повноваження власних спецслужб. Восени Бундестаг має розглянути відповідний закон, який дозволить їм застосовувати "активні заходи" у відповідь на атаки.
За даними Spiegel, співробітники Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) зможуть проникати у комп'ютери та сервери нападників і видаляти викрадені дані.
Передбачається також можливість втручання в ланцюги постачання – зокрема, підміни компонентів, які прямують до ворожих держав.
У разі особливо серйозної загрози BND може отримати право зламувати ІТ-системи таких об'єктів, як заводи з виробництва дронів або лабораторії хімічної зброї, щоб саботувати їхню роботу.
Берлін готує додатковий тиск на Росію
Паралельно німецький уряд планує домагатися жорсткішої санкційної політики щодо Росії на рівні Європейського Союзу.
Серед напрямів – посилення тиску на російський "тіньовий флот", нові обмежувальні заходи та жорсткіший контроль за в'їздом громадян РФ до ЄС.
Ці кроки доповнять уже оголошені Німеччиною заходи, зокрема закриття російського генерального консульства у Бонні та "Російського дому" в Берліні.
Що передувало?
- Після спроби підриву вантажних літаків в аеропорту Лейпцига та звинувачень проти Кремля, слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.
- Після підозри у спробі саботажу на підстанцію в Бергхаймі поблизу Кельна німецькі слідчі виявили у полі шість пускових пристроїв.
- Інцидент із дронами в аеропорту Лейпцига є черговим свідченням гібридної війни Москви проти європейських країн. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільної заяви для преси з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.
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