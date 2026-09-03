Після російської атаки в Лейпцигу Німеччина готує передачу для України тисячі ударних дронів і посилення розвідки

Німеччина готується суттєво розширити військову підтримку України після того, як Берлін пов’язав Росію з інцидентом із дронами в аеропорту Лейпциг/Галле. Вже у вересні Київ може отримати тисячі ударних безпілотників і ракети для систем ППО IRIS-T, а співпраця українських та німецьких спецслужб має стати тіснішою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel, про це виданню розповіли джерела в німецьких урядових колах.

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Тисячі ударних дронів і ракети для IRIS-T

За інформацією видання, уряд Німеччини планує вже у вересні передати Україні тисячі ударних безпілотників, а також ракети для зенітних ракетних комплексів IRIS-T.

Паралельно Берлін прагне поглибити співпрацю між німецькими та українськими розвідувальними службами.

Зокрема, німецький уряд розглядає можливість надалі допомагати Україні зі збором координат цілей для контратак проти Росії.

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Німецькій розвідці хочуть дозволити активні операції

Водночас Німеччина готується розширити повноваження власних спецслужб. Восени Бундестаг має розглянути відповідний закон, який дозволить їм застосовувати "активні заходи" у відповідь на атаки.

За даними Spiegel, співробітники Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) зможуть проникати у комп'ютери та сервери нападників і видаляти викрадені дані.

Передбачається також можливість втручання в ланцюги постачання – зокрема, підміни компонентів, які прямують до ворожих держав.

У разі особливо серйозної загрози BND може отримати право зламувати ІТ-системи таких об'єктів, як заводи з виробництва дронів або лабораторії хімічної зброї, щоб саботувати їхню роботу.

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Берлін готує додатковий тиск на Росію

Паралельно німецький уряд планує домагатися жорсткішої санкційної політики щодо Росії на рівні Європейського Союзу.

Серед напрямів – посилення тиску на російський "тіньовий флот", нові обмежувальні заходи та жорсткіший контроль за в'їздом громадян РФ до ЄС.

Ці кроки доповнять уже оголошені Німеччиною заходи, зокрема закриття російського генерального консульства у Бонні та "Російського дому" в Берліні.

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