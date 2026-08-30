Партія німецької прихильниці Путіна хоче зупинити допомогу Україні, - ЗМІ
Німецька партія BSW хоче припинити військову допомогу Україні та готова для цього скористатися голосами ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) у Саксонії-Ангальт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі NTV.
BSW розраховує на голоси AfD
Представники BSW Клаудія Віттіг та Томас Шульце оприлюднили "Програму негайних дій". У документі вони пропонують ініціювати в парламенті землі Саксонія-Ангальт "законопроєкт проти допомоги Україні".
У BSW розраховують підтримати цю ініціативу разом з AfD.
Офіційної угоди між партіями немає. Водночас речник BSW підтвердив, що партія розраховує на голоси "Альтернативи для Німеччини". За його словами, "відмова від підтримки України є спільною позицією двох політичних сил".
Соціологічні опитування в Саксонії-Ангальт показують, що BSW перебуває на межі проходження до парламенту з результатом 3–4%.
Водночас AfD є лідером перегонів у регіоні, отримуючи 40–42% підтримки.
Наміри BSW співпрацювати з AfD уже спричинили напруженість усередині самої партії та критику з боку інших політичних сил.
Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом можлива лише для "фіксації домовленостей".
Напередодні видання Axios із посиланням на власні джерела повідомило, що очільник ЦРУ Джон Реткліфф під час нерозголошуваного візиту до Москви висунув ініціативу щодо проведення саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна. Головне завдання потенційних перемовин - пошук шляхів для припинення війни.
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Чия "драхматургія" намірів німецької партії BSW, яка "хоче" припинити військову допомогу Україні та готова для цього скористатися голосами ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) у Саксонії-Ангальт? Чиї "драхми"? Хто замовив і заплатив?