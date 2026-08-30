Немецкая партия BSW намерена прекратить военную помощь Украине и готова для этого воспользоваться голосами ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) в Саксонии-Анхальт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале NTV.

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BSW рассчитывает на голоса AfD

Представители BSW Клаудия Виттиг и Томас Шульце обнародовали "Программу немедленных действий". В документе они предлагают инициировать в парламенте земли Саксония-Ангальт "законопроект против помощи Украине".

В BSW рассчитывают поддержать эту инициативу совместно с AfD.

Официального соглашения между партиями нет. В то же время пресс-секретарь BSW подтвердил, что партия рассчитывает на голоса "Альтернативы для Германии". По его словам, "отказ от поддержки Украины является общей позицией двух политических сил".

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Социологические опросы в Саксонии-Анхальт показывают, что BSW находится на грани прохождения в парламент с результатом 3–4%.

В то же время AfD лидирует в гонке в регионе, получая 40–42% поддержки.

Намерения BSW сотрудничать с AfD уже вызвали напряженность внутри самой партии и критику со стороны других политических сил.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возможна лишь для "фиксации договоренностей".

Накануне издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава ЦРУ Джон Ретклифф во время неразглашаемого визита в Москву выдвинул инициативу о проведении саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Главная задача потенциальных переговоров — поиск путей для прекращения войны.

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