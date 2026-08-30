Партия немецкой сторонницы Путина хочет прекратить помощь Украине, - СМИ
Немецкая партия BSW намерена прекратить военную помощь Украине и готова для этого воспользоваться голосами ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) в Саксонии-Анхальт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале NTV.
BSW рассчитывает на голоса AfD
Представители BSW Клаудия Виттиг и Томас Шульце обнародовали "Программу немедленных действий". В документе они предлагают инициировать в парламенте земли Саксония-Ангальт "законопроект против помощи Украине".
В BSW рассчитывают поддержать эту инициативу совместно с AfD.
Официального соглашения между партиями нет. В то же время пресс-секретарь BSW подтвердил, что партия рассчитывает на голоса "Альтернативы для Германии". По его словам, "отказ от поддержки Украины является общей позицией двух политических сил".
Социологические опросы в Саксонии-Анхальт показывают, что BSW находится на грани прохождения в парламент с результатом 3–4%.
В то же время AfD лидирует в гонке в регионе, получая 40–42% поддержки.
Намерения BSW сотрудничать с AfD уже вызвали напряженность внутри самой партии и критику со стороны других политических сил.
Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возможна лишь для "фиксации договоренностей".
Накануне издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава ЦРУ Джон Ретклифф во время неразглашаемого визита в Москву выдвинул инициативу о проведении саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Главная задача потенциальных переговоров — поиск путей для прекращения войны.
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Чия "драхматургія" намірів німецької партії BSW, яка "хоче" припинити військову допомогу Україні та готова для цього скористатися голосами ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) у Саксонії-Ангальт? Чиї "драхми"? Хто замовив і заплатив?