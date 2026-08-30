РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12550 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Германии
2 662 14

Партия немецкой сторонницы Путина хочет прекратить помощь Украине, - СМИ

Партия немецкой подруги Путина хочет прекратить помощь Украине

Немецкая партия BSW намерена прекратить военную помощь Украине и готова для этого воспользоваться голосами ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) в Саксонии-Анхальт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале NTV.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

BSW рассчитывает на голоса AfD

Представители BSW Клаудия Виттиг и Томас Шульце обнародовали "Программу немедленных действий". В документе они предлагают инициировать в парламенте земли Саксония-Ангальт "законопроект против помощи Украине".

В BSW рассчитывают поддержать эту инициативу совместно с AfD.

Официального соглашения между партиями нет. В то же время пресс-секретарь BSW подтвердил, что партия рассчитывает на голоса "Альтернативы для Германии". По его словам, "отказ от поддержки Украины является общей позицией двух политических сил".

Читайте: Германия считает, что за инцидентом с дроном в Лейпциге стоит Россия, готовятся новые санкции, - СМИ

Социологические опросы в Саксонии-Анхальт показывают, что BSW находится на грани прохождения в парламент с результатом 3–4%.

В то же время AfD лидирует в гонке в регионе, получая 40–42% поддержки.

Намерения BSW сотрудничать с AfD уже вызвали напряженность внутри самой партии и критику со стороны других политических сил.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возможна лишь для "фиксации договоренностей".

Накануне издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава ЦРУ Джон Ретклифф во время неразглашаемого визита в Москву выдвинул инициативу о проведении саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Главная задача потенциальных переговоров — поиск путей для прекращения войны.

Читайте: Решения о выборах в Украине должны принимать сами украинцы, — министр обороны Великобритании Поллард

Автор: 

выборы (24346) Германия (7814)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Спецслужби України мають її знищити як і кожного хто буде грати на руку диктатору *****!
показать весь комментарий
30.08.2026 21:12 Ответить
+2
Нігуя собі ця АіД обростає прихильниками
показать весь комментарий
30.08.2026 21:12 Ответить
+2
В умовах гібридної війни, фактично розвʼязаної рашистами проти Німеччини, нашим партнерам доцільно перевірити джерела фінансування німецьких проросійських партій та їх організаційних структур і лідерів.
Звернути особливу увагу рух коштів в крипті - популярний спосіб прихованого фінансування кремлем своїх агентів та платних партійних функціонерів на території Німеччині.
Чия "драхматургія" намірів німецької партії BSW, яка "хоче" припинити військову допомогу Україні та готова для цього скористатися голосами ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) у Саксонії-Ангальт? Чиї "драхми"? Хто замовив і заплатив?
показать весь комментарий
30.08.2026 21:20 Ответить

Загрузка...

 
 