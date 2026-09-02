Атака в аеропорту Лейпцига є свідченням гібридної війни РФ проти Європи, - Макрон

Інцидент із дронами в аеропорту Лейпцига є черговим свідченням гібридної війни Москви проти європейських країн.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільної заяви для преси з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном в Ейндговені, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Гібридна війна РФ

"Цілком очевидно, що ми знову маємо задокументований випадок втручання, тієї самої гібридної війни, яку Росія веде проти нас", - сказав Макрон.

Він нагадав, що Німеччина напередодні поклала на Росію відповідальність за атаку в Лейпцигу, яка сталася кілька тижнів тому. Він висловив підтримку Берліну та солідарність із європейськими партнерами.

"Хочу ще раз висловити нашу цілковиту підтримку Німеччині та роботі, яку вона проводить, і, звісно, нашу солідарність з усіма європейськими колегами", - додав Макрон.

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Заява Єттена

Прем’єр Нідерландів Єттен також згадав інцидент із дронами в Лейпцигу та заяви спецслужб про російське втручання. За його словами, цей випадок відповідає "тенденції, яку нині спостерігають європейські країни".

"Сьогодні ми разом стоїмо пліч-о-пліч із нашими німецькими партнерами й спільно діятимемо проти таких вчинків", - наголосив він.

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Що передувало