Атака в аеропорту Лейпцига є свідченням гібридної війни РФ проти Європи, - Макрон
Інцидент із дронами в аеропорту Лейпцига є черговим свідченням гібридної війни Москви проти європейських країн.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільної заяви для преси з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном в Ейндговені, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Гібридна війна РФ
"Цілком очевидно, що ми знову маємо задокументований випадок втручання, тієї самої гібридної війни, яку Росія веде проти нас", - сказав Макрон.
Він нагадав, що Німеччина напередодні поклала на Росію відповідальність за атаку в Лейпцигу, яка сталася кілька тижнів тому. Він висловив підтримку Берліну та солідарність із європейськими партнерами.
"Хочу ще раз висловити нашу цілковиту підтримку Німеччині та роботі, яку вона проводить, і, звісно, нашу солідарність з усіма європейськими колегами", - додав Макрон.
Заява Єттена
Прем’єр Нідерландів Єттен також згадав інцидент із дронами в Лейпцигу та заяви спецслужб про російське втручання. За його словами, цей випадок відповідає "тенденції, яку нині спостерігають європейські країни".
"Сьогодні ми разом стоїмо пліч-о-пліч із нашими німецькими партнерами й спільно діятимемо проти таких вчинків", - наголосив він.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
- 1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.
- Німецькі слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.
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