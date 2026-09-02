ЄС та кілька країн викликали дипломатів РФ через інцидент у Лейпцигу

Європейський Союз та держави-члени, серед яких Франція, Нідерланди, та Бельгія, викликали представників посольств Росії через гібридну атаку в Лейпцигу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили офіційні особи.

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Подробиці

Так, головна дипломатка ЄС Кая Каллас на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії заявила, що дипломатична служба ЄС викликала посла Росії в Брюсселі через інцидент у Лейпцигу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що викликав російського тимчасового повіреного в Парижі для висловлення протесту. Він також закликав запровадити нові санкції проти РФ, зокрема проти її "тіньового флоту".

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Глава МЗС Нідерландів Том Берендсен заявив, що інцидент у Лейпцигу є абсолютно неприйнятним, і він викликав російського посла.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево також заявив, що викликав посла РФ.

"Цей напад є черговим у довгій серії неприйнятних вторгнень на територію інших країн ЄС та членів НАТО протягом останніх місяців", - зазначив він.

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Що передувало

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.