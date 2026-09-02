УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16873 відвідувача онлайн
Новини Російські диверсії в ЄС Російські диверсії
519 2

ЄС та кілька країн викликали дипломатів РФ через інцидент у Лейпцигу

ЄС викликав посла РФ

Європейський Союз та держави-члени, серед яких Франція, Нідерланди, та Бельгія, викликали представників посольств Росії через гібридну атаку в Лейпцигу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили офіційні особи.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, головна дипломатка ЄС Кая Каллас на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії заявила, що дипломатична служба ЄС викликала посла Росії в Брюсселі через інцидент у Лейпцигу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що викликав російського тимчасового повіреного в Парижі для висловлення протесту. Він також закликав запровадити нові санкції проти РФ, зокрема проти її "тіньового флоту".

Також читайте: Якщо РФ причетна до атаки БпЛА в Лейпцигу, то це державний тероризм, - лідерка німецьких "Зелених" Брантнер

Глава МЗС Нідерландів Том Берендсен заявив, що інцидент у Лейпцигу є абсолютно неприйнятним, і він викликав російського посла.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево також заявив, що викликав посла РФ.

"Цей напад є черговим у довгій серії неприйнятних вторгнень на територію інших країн ЄС та членів НАТО протягом останніх місяців", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина підтримала Німеччину після гібридної атаки Росії

Що передувало

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

  • Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
  • У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
  • Згодом німецькі ЗМІ повідомили,

    на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

  • Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
  • Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.
  • Крім того, Берлін має намір оголосити "широкі заходи" щодо РФ, а ЄС запровадить нові санкції.

Автор: 

посол (1175) Євросоюз (10803) диверсія (459)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 