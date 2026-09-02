ЄС та кілька країн викликали дипломатів РФ через інцидент у Лейпцигу
Європейський Союз та держави-члени, серед яких Франція, Нідерланди, та Бельгія, викликали представників посольств Росії через гібридну атаку в Лейпцигу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили офіційні особи.
Подробиці
Так, головна дипломатка ЄС Кая Каллас на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії заявила, що дипломатична служба ЄС викликала посла Росії в Брюсселі через інцидент у Лейпцигу.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що викликав російського тимчасового повіреного в Парижі для висловлення протесту. Він також закликав запровадити нові санкції проти РФ, зокрема проти її "тіньового флоту".
Глава МЗС Нідерландів Том Берендсен заявив, що інцидент у Лейпцигу є абсолютно неприйнятним, і він викликав російського посла.
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево також заявив, що викликав посла РФ.
"Цей напад є черговим у довгій серії неприйнятних вторгнень на територію інших країн ЄС та членів НАТО протягом останніх місяців", - зазначив він.
Що передувало
Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.
- Крім того, Берлін має намір оголосити "широкі заходи" щодо РФ, а ЄС запровадить нові санкції.
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