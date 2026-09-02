ЕС и несколько стран вызвали дипломатов РФ в связи с инцидентом в Лейпциге

Европейский Союз и государства-члены, в числе которых Франция, Нидерланды и Бельгия, вызвали представителей посольств России в связи с гибридной атакой в Лейпциге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили официальные лица.

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Подробности

Так, верховный дипломат ЕС Кая Каллас на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Ирландии заявила, что дипломатическая служба ЕС вызвала посла России в Брюсселе в связи с инцидентом в Лейпциге.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что вызвал российского временного поверенного в Париже для выражения протеста. Он также призвал ввести новые санкции против РФ, в частности против ее "теневого флота".

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Глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что инцидент в Лейпциге абсолютно неприемлем, и он вызвал российского посла.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево также заявил, что вызвал посла РФ.

"Это нападение является очередным в длинной серии недопустимых вторжений на территорию других стран ЕС и членов НАТО в течение последних месяцев", — отметил он.

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Что предшествовало

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.