ЕС и несколько стран вызвали дипломатов РФ в связи с инцидентом в Лейпциге
Европейский Союз и государства-члены, в числе которых Франция, Нидерланды и Бельгия, вызвали представителей посольств России в связи с гибридной атакой в Лейпциге.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили официальные лица.
Подробности
Так, верховный дипломат ЕС Кая Каллас на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Ирландии заявила, что дипломатическая служба ЕС вызвала посла России в Брюсселе в связи с инцидентом в Лейпциге.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что вызвал российского временного поверенного в Париже для выражения протеста. Он также призвал ввести новые санкции против РФ, в частности против ее "теневого флота".
Глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что инцидент в Лейпциге абсолютно неприемлем, и он вызвал российского посла.
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево также заявил, что вызвал посла РФ.
"Это нападение является очередным в длинной серии недопустимых вторжений на территорию других стран ЕС и членов НАТО в течение последних месяцев", — отметил он.
Что предшествовало
Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили,
что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
- Накануне СМИ сообщали, что правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и найденным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.
- Кроме того, Берлин намерен объявить о "широких мерах" в отношении РФ, а ЕС введет новые санкции.
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