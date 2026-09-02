Диверсія в аеропорту Лейпцига: ідентифіковано двох підозрюваних, пов’язаних з РФ
Після спроби підриву вантажних літаків в аеропорту Лейпцига та звинувачень проти Кремля, слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.
Про це пише Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, слідчі впевнені, що вони встановили особи двох підозрюваних у зв'язку з планованим нападом на український транспортний літак в Лейпцизькому аеропорту. Вважається, що за атакою дрона стоять чоловік російського походження з латвійським паспортом та чоловік з Білорусі з російським паспортом.
Координатор інструктор нападу
Вважається, що координатором логістики та інструктором запланованого нападу в Лейпцигу вважається чоловік російського походження з латвійським паспортом, який має зв'язки з російською розвідкою. Імовірно, він в'їхав до Німеччини наприкінці липня через берлінський аеропорт, а потім поїхав до Лейпцига на орендованому автомобілі. За два дні до невдалої атаки дрона підозрюваний знову покинув Німеччину – цього разу також літаком з Берліна.
Другий підозрюваний
На місці злочину слідчі також виявили сліди ДНК, які привели їх до другого підозрюваного. Вони знайшли генетичні сліди на одному з дронів, всередині бляшанки, наповненої вибухівкою, та на антені, прикріпленій до дерева поблизу аеропорту, ймовірно, для посилення сигналу мобільно керованих дронів. Порівняння слідів з європейськими базами даних дало збіги в Литві та Фінляндії.
Так, чоловік з Білорусі, який вже потрапляв до уваги влади в різних країнах за інші правопорушення, має російський паспорт. Слідчим вдалося реконструювати його в'їзд до Німеччини та виїзд з неї. Вважається, що другий підозрюваний в'їхав до Німеччини за італійською туристичною візою, яка була видана в італійському посольстві в Мінську наприкінці квітня.
Водночас зазначається, що слідчі скептично ставляться до того, що ймовірних винних можна притягнути до відповідальності.
Тим часом експерти Федерального управління кримінальної поліції вважають, що в невдалій атаці близько місяця тому могло бути використано більше дронів, ніж було відомо раніше. Було знайдено три пристрої - цілі або по частинах.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
- 1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.
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