Диверсія в аеропорту Лейпцига: ідентифіковано двох підозрюваних, пов’язаних з РФ

Після спроби підриву вантажних літаків в аеропорту Лейпцига та звинувачень проти Кремля, слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.

Про це пише Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, слідчі впевнені, що вони встановили особи двох підозрюваних у зв'язку з планованим нападом на український транспортний літак в Лейпцизькому аеропорту. Вважається, що за атакою дрона стоять чоловік російського походження з латвійським паспортом та чоловік з Білорусі з російським паспортом.

Координатор інструктор нападу

Вважається, що координатором логістики та інструктором запланованого нападу в Лейпцигу вважається чоловік російського походження з латвійським паспортом, який має зв'язки з російською розвідкою. Імовірно, він в'їхав до Німеччини наприкінці липня через берлінський аеропорт, а потім поїхав до Лейпцига на орендованому автомобілі. За два дні до невдалої атаки дрона підозрюваний знову покинув Німеччину – цього разу також літаком з Берліна.

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Другий підозрюваний

На місці злочину слідчі також виявили сліди ДНК, які привели їх до другого підозрюваного. Вони знайшли генетичні сліди на одному з дронів, всередині бляшанки, наповненої вибухівкою, та на антені, прикріпленій до дерева поблизу аеропорту, ймовірно, для посилення сигналу мобільно керованих дронів. Порівняння слідів з європейськими базами даних дало збіги в Литві та Фінляндії.

Так, чоловік з Білорусі, який вже потрапляв до уваги влади в різних країнах за інші правопорушення, має російський паспорт. Слідчим вдалося реконструювати його в'їзд до Німеччини та виїзд з неї. Вважається, що другий підозрюваний в'їхав до Німеччини за італійською туристичною візою, яка була видана в італійському посольстві в Мінську наприкінці квітня.

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Водночас зазначається, що слідчі скептично ставляться до того, що ймовірних винних можна притягнути до відповідальності.

Тим часом експерти Федерального управління кримінальної поліції вважають, що в невдалій атаці близько місяця тому могло бути використано більше дронів, ніж було відомо раніше. Було знайдено три пристрої - цілі або по частинах.

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Що передувало