ЄС посилить санкційний тиск на Росію після диверсії в аеропорту Лейпцига, - фон дер Ляєн

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить санкційний тиск на Росію у відповідь на диверсію в аеропорту Лейпцига.

Про це вона сказала перед зустріччю з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у середу, 2 вересня, у Брюсселі, цитує її DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Російська диверсія в Німеччині

За словами глави ЄК, інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига був атакою із використанням матеріалів військового призначення, яку провели оперативники російських спецслужб на території Євросоюзу.

"Ми цього не терпітимемо. Ми повністю солідарні з Німеччиною. І якщо метою (Росії, - ред.) було змусити нас двічі подумати перед тим, як підтримувати Україну, можу сказати: це лише зміцнило нашу рішучість", - заявила фон дер Ляєн.

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Посилення санкційного тиску

Вона пообіцяла, що ЄС "не просто збереже тиск на Росію", а посилюватиме його доти, "поки РФ не припинить вбивати невинних дітей, чоловіків і жінок в Україні".

Фон дер Ляєн наголосила, що диверсія в Лейпцигу "знаменує нову ескалацію на території Євросоюзу, безпосередньо пов'язану з Росією" і є частиною ширшої картини дедалі небезпечніших інцидентів".

Президентка ЄК запевнила, що Євросоюз буде протидіяти таким атакам з боку Москви, "незалежно від того, відбуваються вони всередині чи за межами нашого Союзу", і готовий відповідати санкціями на ворожі дії, "щойно буде встановлено, що за ними стоїть Росія".

Крім того, вона пообіцяла, що "кожну шпаринку, яку використовує Росія", щоб обійти санкції, буде закрито. Також фон дер Ляєн повідомила, що у ході неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії обговорюються нові санкції проти Росії.

Напередодні міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

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Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини планує найближчим часом оголосити, що за інцидент з дроном начиненим вибухівкою, знайденим в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія.

Крім того, Берлін має намір оголосити "широкі заходи" щодо РФ, а ЄС запровадить нові санкції.

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