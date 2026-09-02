ЕС усилит санкционное давление на Россию после диверсии в аэропорту Лейпцига, - фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит санкционное давление на Россию в ответ на диверсию в аэропорту Лейпцига.

Об этом она сказала перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в среду, 2 сентября, в Брюсселе, цитирует ее DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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Российская диверсия в Германии

По словам главы ЕК, инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига был атакой с использованием материалов военного назначения, которую провели оперативники российских спецслужб на территории Евросоюза.

"Мы этого не будем терпеть. Мы полностью солидарны с Германией. И если целью (России, — ред.) было заставить нас дважды подумать, прежде чем поддерживать Украину, могу сказать: это только укрепило нашу решимость", — заявила фон дер Ляйен.

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Усиление санкционного давления

Она пообещала, что ЕС "не просто сохранит давление на Россию", а будет усиливать его до тех пор, "пока РФ не прекратит убивать невинных детей, мужчин и женщин в Украине".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что диверсия в Лейпциге "знаменует новую эскалацию на территории Евросоюза, непосредственно связанную с Россией" и является частью более широкой картины все более опасных инцидентов".

Председатель ЕК заверила, что Евросоюз будет противодействовать таким атакам со стороны Москвы, "независимо от того, происходят ли они внутри или за пределами нашего Союза", и готов отвечать санкциями на враждебные действия, "как только будет установлено, что за ними стоит Россия".

Кроме того, она пообещала, что "каждая лазейка, которую использует Россия", чтобы обойти санкции, будет закрыта. Также фон дер Ляйен сообщила, что в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии обсуждаются новые санкции против России.

Накануне министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

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Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

Накануне СМИ сообщали, что правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и найденным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.

Кроме того, Берлин намерен объявить о "широких мерах" в отношении РФ, а ЕС введет новые санкции.

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