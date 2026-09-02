Диверсия в аэропорту Лейпцига: идентифицированы двое подозреваемых, связанных с РФ
После попытки взрыва грузовых самолетов в аэропорту Лейпцига и обвинений в адрес Кремля следователи установили личности двух возможных подозреваемых — мужчин, связанных с Россией.
Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, следователи уверены, что им удалось установить личности двух подозреваемых в связи с планируемым нападением на украинский транспортный самолет в аэропорту Лейпцига. Считается, что за атакой дрона стоят мужчина российского происхождения с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом.
Координатор и инструктор нападения
Считается, что координатором логистики и инструктором запланированного нападения в Лейпциге является мужчина российского происхождения с латвийским паспортом, имеющий связи с российской разведкой. Предположительно, он въехал в Германию в конце июля через берлинский аэропорт, а затем отправился в Лейпциг на арендованном автомобиле. За два дня до неудачного нападения с помощью дрона подозреваемый вновь покинул Германию — на этот раз также самолетом из Берлина.
Второй подозреваемый
На месте преступления следователи также обнаружили следы ДНК, которые привели их ко второму подозреваемому. Они нашли генетические следы на одном из дронов, внутри жестяной банки, наполненной взрывчаткой, и на антенне, прикрепленной к дереву вблизи аэропорта, вероятно, для усиления сигнала мобильно управляемых дронов. Сравнение следов с европейскими базами данных дало совпадения в Литве и Финляндии.
В частности, мужчина из Беларуси, который уже попадал в поле зрения властей в разных странах за другие правонарушения, имеет российский паспорт. Следователям удалось реконструировать его въезд в Германию и выезд из нее. Считается, что второй подозреваемый въехал в Германию по итальянской туристической визе, выданной в итальянском посольстве в Минске в конце апреля.
В то же время отмечается, что следователи скептически относятся к тому, что вероятных виновных можно привлечь к ответственности.
Между тем эксперты Федерального управления уголовной полиции считают, что в неудавшейся атаке около месяца назад могло быть использовано больше дронов, чем было известно ранее. Было найдено три устройства — целые или по частям.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что
на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
- 1 сентября Германия официально заявила, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Страна решила расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине, а также усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну. 18 сентября в Бонне прекратит работу генеральное консульство России.
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