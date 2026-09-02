Диверсия в аэропорту Лейпцига: идентифицированы двое подозреваемых, связанных с РФ

После попытки взрыва грузовых самолетов в аэропорту Лейпцига и обвинений в адрес Кремля следователи установили личности двух возможных подозреваемых — мужчин, связанных с Россией.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, следователи уверены, что им удалось установить личности двух подозреваемых в связи с планируемым нападением на украинский транспортный самолет в аэропорту Лейпцига. Считается, что за атакой дрона стоят мужчина российского происхождения с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом.

Координатор и инструктор нападения

Считается, что координатором логистики и инструктором запланированного нападения в Лейпциге является мужчина российского происхождения с латвийским паспортом, имеющий связи с российской разведкой. Предположительно, он въехал в Германию в конце июля через берлинский аэропорт, а затем отправился в Лейпциг на арендованном автомобиле. За два дня до неудачного нападения с помощью дрона подозреваемый вновь покинул Германию — на этот раз также самолетом из Берлина.

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Второй подозреваемый

На месте преступления следователи также обнаружили следы ДНК, которые привели их ко второму подозреваемому. Они нашли генетические следы на одном из дронов, внутри жестяной банки, наполненной взрывчаткой, и на антенне, прикрепленной к дереву вблизи аэропорта, вероятно, для усиления сигнала мобильно управляемых дронов. Сравнение следов с европейскими базами данных дало совпадения в Литве и Финляндии.

В частности, мужчина из Беларуси, который уже попадал в поле зрения властей в разных странах за другие правонарушения, имеет российский паспорт. Следователям удалось реконструировать его въезд в Германию и выезд из нее. Считается, что второй подозреваемый въехал в Германию по итальянской туристической визе, выданной в итальянском посольстве в Минске в конце апреля.

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В то же время отмечается, что следователи скептически относятся к тому, что вероятных виновных можно привлечь к ответственности.

Между тем эксперты Федерального управления уголовной полиции считают, что в неудавшейся атаке около месяца назад могло быть использовано больше дронов, чем было известно ранее. Было найдено три устройства — целые или по частям.

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Что предшествовало