Россия ведет себя все более безрассудно, - Рютте о дронах в аэропорту Лейпцига

В НАТО заявили, что Россия становится все более безрассудной и усиливает враждебную деятельность против европейских стран и стран-членов Альянса. Заявление прозвучало после того, как Германия официально возложила на РФ ответственность за попытку атаки с помощью дронов в Лейпциге.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция НАТО

Рютте заявил, что на восточном фланге НАТО все чаще фиксируются российские дроны и ракеты, которые пересекают воздушное пространство стран Альянса, создавая дополнительные риски.

Он подчеркнул, что НАТО полностью солидарно с Германией. По его словам, если Россия рассчитывает, что такие угрозы смогут разделить союзников или заставить их отказаться от поддержки Украины, Москва ошибается.

"Наше единство непоколебимо", — подчеркнул генсек НАТО.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российские оперативники для атаки в Лейпциге использовали материалы военного назначения.

"Если бы эта атака удалась, это привело бы к огромным разрушениям и, возможно, даже к человеческим жертвам. Если целью было заставить нас дважды подумать о поддержке Украины, могу сказать: это только укрепило мою решимость", — сказала фон дер Ляйен, добавив, что ЕС не намерен терпеть такие действия.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

1 сентября Германия официально заявила, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Страна решила расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине, а также усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну. 18 сентября в Бонне прекратит работу генеральное консульство России.

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