Немецкое следствие предполагает, что украинец спрятал оружие под Берлином по указанию РФ, - Der Spiegel

По версии следствия Германии, 24-летний украинец Вадим С. по поручению российских спецслужб спрятал два пистолета в тайнике на окраине Берлина. Тайник с оружием обнаружили в лесу.

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на данные следствия, передает Цензор.НЕТ.

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Как обнаружили тайник

По данным издания, фигурант прибыл в Берлин на автобусе из Польши. Спрятав оружие в лесном массиве на окраине города, недалеко от озера Мюггельзее, он отправил фотографии и координаты своим контактам.

На основании координат, перехваченных польскими коллегами, немецкие спецслужбы вскоре обнаружили тайник и провели там осторожную проверку - в нем обнаружили два пистолета, в том числе копию пистолета Макарова, вместе с патронами.

Немецкие правоохранители начали тайное наблюдение за тайником, чтобы выяснить, кто придет забрать оружие, а полицейские специалисты параллельно незаметно сделали его непригодным к использованию. Впрочем, даже за несколько недель наблюдения им никто не воспользовался.

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Задержание в Румынии

По версии издания, это могло быть связано с тем, что предполагаемого перевозчика оружия Вадима С. еще в середине октября задержали в Румынии в рамках другого дела - в Бухаресте его подозревают в причастности к подготовке терактов против украинской курьерской службы Nova Post вместе с украинским сообщником.

По версии румынской разведки SRI, задержанные входили в "диверсионную сеть", направленную против европейских стран и контролируемую спецслужбами РФ.

Роль родственника подозреваемого

Еще до этого Вадим С. попал под наблюдение польских спецслужб в рамках антидиверсионного расследования - отслеживалась геолокация его смартфона, что и позволило обнаружить тайник в Берлине.

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Особый интерес, по данным издания, представляет след, который, по версии польской контрразведки, ведет к родственнику Вадима С. - тот якобы работал на российские спецслужбы. По данным немецких спецслужб, это окончательно не подтверждено, однако румынские власти располагают информацией о том, что именно дядя подговорил молодого человека отправить зажигательные бомбы и привел его к подземному тайнику в Польше, где были закопаны наушники и шесть туб с ускорителем горения.

Вероятно, это связано с тем, что Вадима С. в октябре 2025 года задержали в Румынии вместе с другим подозреваемым в подготовке диверсий - тогда аресты произошли и в Польше. По версии следствия, подозреваемые должны были отправлять в Украину посылки со взрывчаткой через компанию Nova Post.

Реакция властей Германии

Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что оружие, обнаруженное в тайнике в Берлине, безусловно, предназначалось для нападения, и указал на возможную причастность иностранного государства. Глава контрразведки ФРГ Синан Селен, в свою очередь, отмечал, что спецслужбы РФ планируют в Германии заказные убийства - вероятно, руководителей оборонных предприятий.

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