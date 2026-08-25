Слідство Німеччини припускає, що українець сховав зброю під Берліном за вказівкою РФ, - Der Spiegel

За версією німецького слідства, 24-річний українець Вадим С. за завданням спецслужб Росії заховав два пістолети у схованці на околиці Берліна. Сховок зі зброєю виявили у лісі.

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel з посиланням на дані слідства, передає Цензор.НЕТ.

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Як виявили схованку

За даними видання, фігурант прибув до Берліна автобусом із Польщі. Сховавши зброю в лісовому масиві на околиці міста, неподалік від озера Мюггельзее, він надіслав фотографії та координати своїм контактам.

На основі координат, перехоплених польськими колегами, німецькі спецслужби невдовзі виявили схованку та провели там обережну перевірку — у ній виявили два пістолети, зокрема копію пістолета Макарова, разом із набоями.

Німецькі правоохоронці розпочали таємне спостереження за схованкою, щоб з'ясувати, хто прийде забрати зброю, а поліцейські фахівці паралельно непомітно зробили її непридатною до використання. Втім, навіть за кілька тижнів спостереження нею ніхто не скористався.

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Затримання в Румунії

За версією видання, це могло бути пов'язано з тим, що ймовірного перевізника зброї Вадима С. ще в середині жовтня затримали в Румунії в межах іншої справи — у Бухаресті його підозрюють у причетності до підготовки терактів проти української кур'єрської служби Nova Post разом з українським спільником.

За версією румунської розвідки SRI, затримані належали до "диверсійної мережі", спрямованої проти європейських країн і контрольованої спецслужбами РФ.

Роль родича підозрюваного

Ще до цього Вадим С. потрапив під нагляд польських спецслужб у межах антидиверсійного розслідування — відстежувалась геолокація його смартфона, що й дозволило виявити схованку в Берліні.

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Особливий інтерес, за даними видання, становить слід, який, за версією польської контррозвідки, веде до родича Вадима С. — той нібито працював на російські спецслужби. За даними німецьких спецслужб, це остаточно не підтверджено, однак румунська влада має інформацію про те, що саме дядько підмовив молодика відправити запалювальні бомби та привів його до підземної схованки в Польщі, де були закопані навушники й шість туб із прискорювачем горіння.

Ймовірно, це пов'язано з тим, що Вадима С. у жовтні 2025 року затримали в Румунії разом з іншим підозрюваним у підготовці диверсій — тоді арешти відбулися й у Польщі. За версією слідства, підозрювані мали відправляти до України посилки з вибухівкою через компанію Nova Post.

Реакція влади Німеччини

Голова МВС Німеччини Александер Добріндт заявив, що зброя, виявлена в схованці в Берліні, безумовно, призначалася для нападу, і вказав на можливу причетність іноземної держави. Очільник контррозвідки ФРН Сінан Селен, своєю чергою, зазначав, що спецслужби РФ планують у Німеччині замовні вбивства — ймовірно, керівників оборонних підприємств.

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