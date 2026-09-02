Росія поводиться дедалі більш безрозсудно, - Рютте про дрони в аеропорту Лейпцига

У НАТО заявили, що Росія стає дедалі більш безрозсудною та посилює зловмисну діяльність проти європейських країн та країн-членів Альянсу. Заява пролунала після того, як Німеччина офіційно поклала на РФ відповідальність за спробу атаки дронами у Лейпцигу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція НАТО

Рютте заявив, що на східному фланзі НАТО дедалі частіше фіксують російські дрони та ракети, які перетинають повітряний простір країн Альянсу, створюючи додаткові ризики.

Він наголосив, що НАТО повністю солідарне з Німеччиною. За його словами, якщо Росія розраховує, що такі загрози зможуть розділити союзників або змусити їх відмовитися від підтримки України, Москва помиляється.

"Наша єдність непохитна", — наголосив генсек НАТО.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російські оперативники для атаки в Лейпцигу використали матеріали військового призначення.

"Якби ця атака вдалася, це призвело б до величезних руйнувань і, можливо, навіть до людських жертв. Якщо метою було змусити нас двічі подумати над підтримкою України, можу сказати: це лише зміцнило мою рішучість", — сказала фон дер Ляєн, додавши, що ЄС не має наміру терпіти такі дії.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.

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