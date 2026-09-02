Нападение в аэропорту Лейпцига является свидетельством гибридной войны РФ против Европы, — Макрон

Инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига является очередным свидетельством гибридной войны Москвы против европейских стран.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного заявления для прессы с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Эйндховене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Гибридная война РФ

"Совершенно очевидно, что мы снова имеем задокументированный случай вмешательства, той самой гибридной войны, которую Россия ведет против нас", — сказал Макрон.

Он напомнил, что Германия накануне возложила на Россию ответственность за нападение в Лейпциге, произошедшее несколько недель назад. Он выразил поддержку Берлину и солидарность с европейскими партнерами.

"Хочу еще раз выразить нашу полную поддержку Германии и той работе, которую она проводит, и, конечно, нашу солидарность со всеми европейскими коллегами", — добавил Макрон.

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Заявление Йеттена

Премьер Нидерландов Йеттен также упомянул инцидент с дронами в Лейпциге и заявления спецслужб о российском вмешательстве. По его словам, этот случай соответствует "тенденции, которую сейчас наблюдают европейские страны".

"Сегодня мы стоим плечом к плечу с нашими немецкими партнерами и будем совместно противодействовать подобным действиям", — подчеркнул он.

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Что предшествовало