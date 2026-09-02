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Нападение в аэропорту Лейпцига является свидетельством гибридной войны РФ против Европы, — Макрон

Макрон об атаке в аэропорту Лейпцига

Инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига является очередным свидетельством гибридной войны Москвы против европейских стран.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного заявления для прессы с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Эйндховене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Гибридная война РФ

"Совершенно очевидно, что мы снова имеем задокументированный случай вмешательства, той самой гибридной войны, которую Россия ведет против нас", — сказал Макрон.

Он напомнил, что Германия накануне возложила на Россию ответственность за нападение в Лейпциге, произошедшее несколько недель назад. Он выразил поддержку Берлину и солидарность с европейскими партнерами.

"Хочу еще раз выразить нашу полную поддержку Германии и той работе, которую она проводит, и, конечно, нашу солидарность со всеми европейскими коллегами", — добавил Макрон.

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Заявление Йеттена

Премьер Нидерландов Йеттен также упомянул инцидент с дронами в Лейпциге и заявления спецслужб о российском вмешательстве. По его словам, этот случай соответствует "тенденции, которую сейчас наблюдают европейские страны".

"Сегодня мы стоим плечом к плечу с нашими немецкими партнерами и будем совместно противодействовать подобным действиям", — подчеркнул он.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
  • В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
  • Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что

    на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

  • Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
  • 1 сентября Германия официально заявила, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Страна решила расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине, а также усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну. 18 сентября в Бонне прекратит работу генеральное консульство России.
  • Немецкие следователи установили личности двух возможных подозреваемых — мужчин, связанных с Россией.

Автор: 

аэропорт (1567) Германия (7828) Макрон Эмманюэль (1672)
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