52% немцев поддерживают военную помощь Украине, - результаты опроса

Более половины граждан Германии поддерживают поставки оружия Украине, причем часть респондентов выступает за увеличение объемов помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-DeutschlandTrend, обнародованные немецким телеканалом ARD.

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Согласно результатам опроса, 38% немцев считают нынешние поставки оружия Украине правильными, а еще 14% выступают за их увеличение. Таким образом, общая доля сторонников военной помощи составляет 52%.

В то же время 42% опрошенных считают масштабы поставок оружия чрезмерными. Авторы исследования отмечают, что такой уровень недовольства военной поддержкой фиксируется впервые за последние годы.

На востоке Германии больше противников поставок

Наиболее скептически к военной помощи Украине относятся жители восточных федеральных земель.

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Там 54% респондентов считают поставки оружия Украине чрезмерными, то есть такая позиция пользуется поддержкой большинства опрошенных.

Какие партии считаются компетентными в вопросах мира

В то же время обеспечение мира в Европе остается одним из ключевых внешнеполитических вызовов для немецкого правительства.

Больше всего граждане доверяют в этом вопросе ХДС/ХСС — 23% опрошенных считают, что именно эти политические силы лучше всего способны справиться с этой задачей. На втором месте "Альтернатива для Германии" — 16%, далее СДПГ с 12%.

Меньшую поддержку получили "Зеленые" — 8%, "Левые" — 6%, Альянс Сары Вагенкнехт — 3% и ВДП — 2%.

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