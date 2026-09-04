52% немцев поддерживают военную помощь Украине, - результаты опроса
Более половины граждан Германии поддерживают поставки оружия Украине, причем часть респондентов выступает за увеличение объемов помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-DeutschlandTrend, обнародованные немецким телеканалом ARD.
Согласно результатам опроса, 38% немцев считают нынешние поставки оружия Украине правильными, а еще 14% выступают за их увеличение. Таким образом, общая доля сторонников военной помощи составляет 52%.
В то же время 42% опрошенных считают масштабы поставок оружия чрезмерными. Авторы исследования отмечают, что такой уровень недовольства военной поддержкой фиксируется впервые за последние годы.
На востоке Германии больше противников поставок
Наиболее скептически к военной помощи Украине относятся жители восточных федеральных земель.
Там 54% респондентов считают поставки оружия Украине чрезмерными, то есть такая позиция пользуется поддержкой большинства опрошенных.
Какие партии считаются компетентными в вопросах мира
В то же время обеспечение мира в Европе остается одним из ключевых внешнеполитических вызовов для немецкого правительства.
Больше всего граждане доверяют в этом вопросе ХДС/ХСС — 23% опрошенных считают, что именно эти политические силы лучше всего способны справиться с этой задачей. На втором месте "Альтернатива для Германии" — 16%, далее СДПГ с 12%.
Меньшую поддержку получили "Зеленые" — 8%, "Левые" — 6%, Альянс Сары Вагенкнехт — 3% и ВДП — 2%.
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