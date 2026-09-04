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Новости Помощь Украине от Германии
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52% немцев поддерживают военную помощь Украине, - результаты опроса

52% немцев — за поставки оружия Украине, но недовольство помощью растет

Более половины граждан Германии поддерживают поставки оружия Украине, причем часть респондентов выступает за увеличение объемов помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-DeutschlandTrend, обнародованные немецким телеканалом ARD.

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Согласно результатам опроса, 38% немцев считают нынешние поставки оружия Украине правильными, а еще 14% выступают за их увеличение. Таким образом, общая доля сторонников военной помощи составляет 52%.

В то же время 42% опрошенных считают масштабы поставок оружия чрезмерными. Авторы исследования отмечают, что такой уровень недовольства военной поддержкой фиксируется впервые за последние годы.

На востоке Германии больше противников поставок

Наиболее скептически к военной помощи Украине относятся жители восточных федеральных земель.

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Там 54% респондентов считают поставки оружия Украине чрезмерными, то есть такая позиция пользуется поддержкой большинства опрошенных.

Какие партии считаются компетентными в вопросах мира

В то же время обеспечение мира в Европе остается одним из ключевых внешнеполитических вызовов для немецкого правительства.

Больше всего граждане доверяют в этом вопросе ХДС/ХСС — 23% опрошенных считают, что именно эти политические силы лучше всего способны справиться с этой задачей. На втором месте "Альтернатива для Германии" — 16%, далее СДПГ с 12%.

Меньшую поддержку получили "Зеленые" — 8%, "Левые" — 6%, Альянс Сары Вагенкнехт — 3% и ВДП — 2%.

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Германия (7835) опрос (3131) Украина (41902) поддержка (854)
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