Дополнительные 250 млн евро внесет Германия в Фонд поддержки энергетики Украины, - Шмыгаль

Германия выделяет дополнительные 250 млн евро в качестве взноса в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

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Германия — крупнейший донор

"Благодарю правительство Германии и лично федерального министра экономики и энергетики Катерину Райхе. Эта поддержка имеет чрезвычайно важное значение для укрепления устойчивости украинской энергетики в преддверии зимы", — отметил министр.

Шмыгаль подчеркнул, что Германия является крупнейшим донором Фонда.

Отмечается, что вместе с объявленным сегодня взносом общий вклад ФРГ составит 807 млн евро.

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Потребности остаются значительными

В целом доноры уже внесли в Фонд более 2,4 млрд евро.

В то же время Шмыгаль отметил, что в условиях постоянных российских атак потребности украинских энергокомпаний остаются значительными.

По словам министра, необходимо привлечь в Фонд дополнительно 561,5 млн евро. Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку партнеров.

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