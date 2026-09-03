Дополнительные 250 млн евро внесет Германия в Фонд поддержки энергетики Украины, - Шмыгаль
Германия выделяет дополнительные 250 млн евро в качестве взноса в Фонд поддержки энергетики Украины.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Германия — крупнейший донор
"Благодарю правительство Германии и лично федерального министра экономики и энергетики Катерину Райхе. Эта поддержка имеет чрезвычайно важное значение для укрепления устойчивости украинской энергетики в преддверии зимы", — отметил министр.
Шмыгаль подчеркнул, что Германия является крупнейшим донором Фонда.
Отмечается, что вместе с объявленным сегодня взносом общий вклад ФРГ составит 807 млн евро.
Потребности остаются значительными
В целом доноры уже внесли в Фонд более 2,4 млрд евро.
В то же время Шмыгаль отметил, что в условиях постоянных российских атак потребности украинских энергокомпаний остаются значительными.
По словам министра, необходимо привлечь в Фонд дополнительно 561,5 млн евро. Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку партнеров.
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