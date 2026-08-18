Германия поможет Украине сделать энергосистему менее уязвимой для атак РФ, - министр Шнайдер

Германия готова инвестировать в развитие распределенной возобновляемой энергетики в Украине, что должно снизить уязвимость энергоснабжения. Вместе с немецким министром Карстеном Шнайдером в Киев прибыли представители 17 компаний, которые ищут украинских партнеров для реализации конкретных проектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Карстен Шнайдер во время визита в Киев.

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Ставка на распределенную генерацию

По словам Шнайдера, Украине уже сейчас нужны технологии, которые позволят сделать энергосистему более устойчивой.

"Распределенные возобновляемые источники энергии делают энергоснабжение менее уязвимым. Энергоэффективные здания потребляют меньше энергии. Циркулярная экономика экономит сырье и делает страну более независимой. Это не технологии на потом. Украина нуждается в них именно сейчас", - подчеркнул он.

Шнайдер отметил, что Германия обладает значительным опытом и технологиями в этой сфере и готова предложить их Украине.

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В Киев прибыли представители 17 немецких компаний

Вместе с министром Украину посетила бизнес-делегация из представителей 17 компаний.

"Они хотят не только говорить о будущем Украины. Они хотят инвестировать здесь и разрабатывать конкретные проекты вместе с украинскими партнерами", - заявил Шнайдер.

По его словам, такое сотрудничество выгодно обеим странам: Украина получит более современную и надежную инфраструктуру, а немецкий бизнес - новый важный рынок.

В то же время министр отметил, что Германия также может перенять украинский опыт быстрого внедрения инноваций и работы в условиях постоянных кризисов.

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