Німеччина допоможе Україні зробити енергосистему менш вразливою до атак РФ, - міністр Шнайдер

Німеччина готова інвестувати у розвиток розподіленої відновлюваної енергетики в Україні, яка має зменшити вразливість енергопостачання. Разом із німецьким міністром Карстеном Шнайдером до Києва приїхали представники 17 компаній, які шукають українських партнерів для реалізації конкретних проєктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до Києва.

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Ставка на розподілену генерацію

За словами Шнайдера, Україні вже зараз потрібні технології, які дозволять зробити енергосистему стійкішою.

"Розподілені відновлювані джерела енергії роблять енергопостачання менш вразливим. Енергоефективні будівлі споживають менше енергії. Циркулярна економіка заощаджує сировину та робить країну більш незалежною. Це не технології на колись потім. Україна потребує їх саме зараз", – наголосив він.

Шнайдер зазначив, що Німеччина має значний досвід і технології у цій сфері та готова запропонувати їх Україні.

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До Києва приїхали представники 17 німецьких компаній

Разом із міністром Україну відвідала бізнес-делегація з представників 17 компаній.

"Вони хочуть не лише говорити про майбутнє України. Вони хочуть інвестувати тут і розробляти конкретні проєкти разом з українськими партнерами", – заявив Шнайдер.

За його словами, така співпраця вигідна обом країнам: Україна отримає сучаснішу та надійнішу інфраструктуру, а німецький бізнес – новий важливий ринок.

Водночас міністр зазначив, що Німеччина також може перейняти український досвід швидкого впровадження інновацій та роботи в умовах постійних криз.

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