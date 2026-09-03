Додаткові 250 млн євро внесе Німеччина до Фонду підтримки енергетики України, - Шмигаль
Німеччина виділяє додаткові 250 млн євро внеску до Фонду підтримки енергетики України.
Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Німеччина - найбільший донор
"Дякую уряду Німеччини й особисто Федеральній міністерці економіки та енергетики Катеріні Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими", - зазначив міністр.
Шмигаль наголосив, що Німеччина є найбільшим донором Фонду.
Зазначається, що разом із оголошеним сьогодні внеском загальний внесок ФРН становитиме 807 млн євро.
Потреби залишаються значними
Загалом донори вже зробили внески до Фонду на понад 2,4 млрд євро.
Водночас Шмигаль зауважив, що в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними.
За словами міністра, необхідно залучити до Фонду додатково 561,5 млн євро. Україна розраховує на подальшу підтримку партнерів.
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