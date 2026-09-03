Додаткові 250 млн євро внесе Німеччина до Фонду підтримки енергетики України, - Шмигаль

Німеччина виділяє додаткові 250 млн євро внеску до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Німеччина - найбільший донор

"Дякую уряду Німеччини й особисто Федеральній міністерці економіки та енергетики Катеріні Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими", - зазначив міністр.

Шмигаль наголосив, що Німеччина є найбільшим донором Фонду.

Зазначається, що разом із оголошеним сьогодні внеском загальний внесок ФРН становитиме 807 млн євро.

Також читайте: Євросоюз виділив ще 30 мільйонів євро на відбудову української енергетики: на що підуть кошти

Потреби залишаються значними

Загалом донори вже зробили внески до Фонду на понад 2,4 млрд євро.

Водночас Шмигаль зауважив, що в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними.

За словами міністра, необхідно залучити до Фонду додатково 561,5 млн євро. Україна розраховує на подальшу підтримку партнерів.

Читайте: Німеччина допоможе Україні зробити енергосистему менш вразливою до атак РФ, - міністр Шнайдер