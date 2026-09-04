52% німців підтримують військову допомогу Україні, - результати опитування

Більше половини громадян Німеччини підтримують постачання зброї Україні, причому частина респондентів виступає за збільшення обсягів допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування ARD-DeutschlandTrend, оприлюднені німецьким телеканалом ARD.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з результатами опитування, 38% німців вважають нинішні поставки зброї Україні правильними, а ще 14% виступають за їх збільшення. Таким чином, загальна частка прихильників військової допомоги становить 52%.

Водночас 42% опитаних вважають масштаби постачання зброї надмірними. Автори дослідження зазначають, що такий рівень невдоволення військовою підтримкою фіксують уперше за останні роки.

На сході Німеччини більше противників поставок

Найбільш скептично до військової допомоги Україні налаштовані жителі східних федеральних земель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після російської атаки в Лейпцигу Німеччина готує передачу для України тисячі ударних дронів і посилення розвідки

Там 54% респондентів вважають постачання зброї Україні надмірними, тобто така позиція має підтримку більшості опитаних.

Які партії вважають компетентними у питаннях миру

Водночас забезпечення миру в Європі залишається одним із ключових зовнішньополітичних викликів для німецького уряду.

Найбільше громадяни довіряють у цьому питанні ХДС/ХСС - 23% опитаних вважають, що саме ці політичні сили найкраще здатні впоратися із завданням. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" - 16%, далі СДПН із 12%.

Меншу підтримку отримали "Зелені" - 8%, "Ліві" - 6%, Альянс Сари Вагенкнехт - 3% та ВДП - 2%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Додаткові 250 млн євро внесе Німеччина до Фонду підтримки енергетики України, - Шмигаль