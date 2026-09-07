Мерц розкритикував заклики припинити допомогу Україні після перемоги AfD на виборах

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не відступить від переконання щодо необхідності захищати свободу та підтримувати Україну, попри тріумф проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на виборах у Саксонії-Ангальт.

Про це він сказав у зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Заява про підтримку України

Мерц наголосив, що йому, ймовірно, доведеться приділяти значно більше часу, щоб пояснювати свою позицію детальніше та інтенсивніше, ніж раніше, оскільки загроза внутрішній безпеці Німеччини є цілком реальною, а не абстрактною.

"Якщо ми раптом припинимо надавати підтримку Україні, то завтрашній день не стане кращим, а навпаки, ситуація стане значно гіршою", — наголосив Мерц.

За його словами, головна мета нинішнього російського керівництва - повна дестабілізація системи цінностей, яку заведено називати Заходом, і ця система, за його словами, не підлягає жодному перегляду.

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Про результати виборів у Саксонії-Ангальт

Мерц назвав "шоком" перемогу популістської партії "Альтернатива для Німеччини" на виборах до парламенту землі Саксонія-Ангальт, де партія отримала підтримку близько 44% виборців. Регіональний лідер АдН Ульріх Зігмунд відтепер є ключовим претендентом на очільника земельного уряду.

"Це найважча поразка для ХДС за останні роки, навіть за десятиліття", – сказав він.

Канцлер зауважив, що особливо цьому результату зрадіють "за 2500 кілометрів на схід" - маючи на увазі Росію.

"І це навряд чи дивно, якщо подивитися на всіх, хто намагався сприяти цьому результату виборів і допомагав його досягти. Тож у цьому плані ми знаємо, з ким маємо справу", - заявив Мерц.

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Водночас він запевнив, що підтримка України з боку Німеччини не послабиться, допоки його уряд перебуває при владі. Канцлер визнав, що його партії не вдалося достукатися до виборців і переконати їх у користі обраного політичного курсу та реформ, однак заявив, що наразі не готується йти у відставку.

За його словами, після виборів "щось змінилося не лише в Саксонії-Ангальт, а й у всій Німеччині", і цей результат матиме наслідки, зокрема для міжнародної ситуації.

Про диверсію в аеропорту Лейпцига

Мерц також розкритикував заклики припинити підтримку України через російські диверсії та після перемоги АдН. Канцлер заявив, що дрон із вибухівкою в аеропорту Лейпцига лише дивом не здетонував на фінальному етапі підльоту, що могло призвести до катастрофічних наслідків. За його словами, думка про те, що відмова від підтримки України убезпечить Європу від подібних загроз, є наївною.

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