Україна може втратити підтримку: ультраправа AfD здобула 44,5% на виборах у німецький Саксонії-Ангальт

"Альтернатива для Німеччини" набирає рекордні 44,5% на виборах у німецькій землі Саксонія-Ангальт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters.

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AfD удвічі покращила результат п’ятирічної давності

AfD більш ніж удвічі покращила свій результат порівняно з виборами 2021 року. Тоді партія отримала 20,8%.

Цьогорічний результат у 44,5% став найкращим для AfD на земельних виборах за всю історію партії.

Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца отримує лише 18,5%. П’ять років тому партія мала 37,1%. ХДС керував Саксонією-Ангальт із 2002 року.

Далі йдуть Ліві — 9,4%, Зелені — 8,9%, а СДПН — 8,2%. "Союз Сари Вагенкнехт" із результатом 5% поки балансує на межі проходження до парламенту.

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Водночас AfD не вистачає мандатів для одноосібного формування уряду. Інші партії, які гарантовано проходять до ландтагу, відмовляються створювати коаліцію з AfD.

Якщо остаточний розподіл мандатів не змінить ситуацію, AfD може перемогти на виборах, але залишитися без влади.

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Перемога AfD може мати значення для України

Результат виборів є особливо показовим для України. AfD виступає за припинення німецької підтримки України, скасування санкцій проти Росії та відновлення економічних і політичних зв’язків із Москвою.

У земельній програмі партії також пропонується домагатися скасування статусу воєнних біженців для українців. Партія виступає за підготовку їхнього повернення до України.

Осередок AfD у Саксонії-Ангальт із 2023 року німецька контррозвідка класифікує як правоекстремістський.

Якщо партії вдасться самостійно сформувати уряд, це стане першим випадком в історії ФРН, коли федеральною землею керуватиме політична сила з таким статусом.

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